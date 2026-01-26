Abogado de Ángela Vivanco expresa su preocupación por la salud de la exministra tras su detención en Las Condes

Jorge Valladares, abogado de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, manifestó su preocupación por el estado de salud de su representada tras la detención de este domingo.

“Ella está afectada, muy afectada de salud y la verdad es que me preocupa eso fundamentalmente en este momento”, dijo el abogado.

Asimismo, explicó que Vivanco “tiene una enfermedad de base que no les puedo comentar en este momento, pero ella tiene problemas que viene con frecuencia en el último tiempo”.

En cuanto a la detención, la defensa señaló que "por ahora prefiero no anticipar nada, solamente decirles que desde nuestra perspectiva como defensa era innecesario".

La exministra del máximo tribunal fue detenida en horas de la noche de este domingo en su domicilio en la comuna de Las Condes, y será formalizada durante esta jornada.

El fiscal Marco Muñoz explicó que “se dio cumplimiento a una resolución judicial que tiene por objetivo practicar la detención y una orden de entrada y registro al domicilio de doña Ángela Vivanco Martínez”.

La detención de Vivanco se llevó a cabo tras el fallo de la Corte Suprema, que el pasado viernes declaró admisible la querella de capítulos presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en causas judiciales.

Con ello, la Fiscalía quedó habilitada para avanzar en la formalización de la exministra por su presunta participación en delitos de cohecho y lavado de activos, en el contexto de la denominada trama “Muñeca Bielorrusa”.

PURANOTICIA