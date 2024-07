Abogada se querelló por estafa contra gitana tras insólito y millonario robo de joyas en El Golf

La abogada Catalina Álamo se querelló en el 4° Juzgado de Garantía por el delito de “estafa residual” tras ser víctima del robo de varias de sus joyas, avaluadas en cerca de $11 millones, presuntamente por parte de una gitana que le vio la suerte.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, el delito se registró el pasado 30 de mayo y la profesional presentó la acción judicial el 4 de junio. Según se relata, la afectada se dirigía a una sucursal bancaria de Avenida El Golf.

Cuando se desplazaba por Avenida Apoquindo, una persona se le acercó y “comenzó a hablarme con un acento gitano muy marcado. Me pidió indicaciones para llegar a la Clínica Alemana de Las Condes, y después de proporcionarle la información, me dijo: ‘Como me ayudaste y me miraste, yo te voy a bendecir, tengo poderes, paisana’”.

“A partir de ese momento la mujer mostró una habilidad impresionante para manipular y engañar. Comenzó a adularme, diciendo que yo era muy hermosa, y continuó inventando historias elaboradas sobre cómo muchas personas me envidiaban y me habían maldecido”, continúa el relato.

“Con un tono convincente y lleno de seguridad, me aseguró que ella tenía poderes para liberarme de esa maldición y que, a partir de su intervención, todo en mi vida mejoraría significativamente”, añadió el medio.

La presunta estafadora habría realizado gestos en una de las palmas de la víctima y, posteriormente, le afirmó que debía bendecir las joyas de la abogada “para que el hechizo funcionara”.

Las joyas eran un anillo de compromiso -de diamantes y platino-, avaluado en $10 millones, además de su argolla de matrimonio avaluada en $600.000 y una cadena de oro, que su valor rondaría en $500.000.

Si bien la profesional se habría negado en primera instancia entregar las especies, finalmente accedió a la solicitud de la presunta estafadora. Tras eso, la gitana le quitó las joyas a la afectada para “bendecirlas” y las envolvió en una tela. Además, le pidió a la abogada que la mirara a los ojos: de lo contrario, el “ritual” no funcionaría.

Al finalizar, el relato de la abogada culmina con el momento en que descubre la estafa. “La gitana me pidió que no abriera la tela con las joyas durante dos horas. Luego revisé las telas solo para descubrir, con horror, que solo había monedas; mis joyas no estaban. Con amargura, comencé a llorar desconsoladamente, sintiendo una profunda traición y desolación. Jamás pensé que alguien pudiera tener tanta maldad y ser tan siniestro”.

Por instrucción del ministerio Público, Carabineros quedó a cargo de la investigación para dar con el paradero de la gitana.

