Abogada Helhue Sukni denunció violento asalto a sus padres de 90 años en su domicilio en Las Condes

La conocida abogada acusó que sus padres, ambos mayores de 90 años, fueron víctimas de un robo con violencia en su vivienda en Las Condes, donde delincuentes los maniataron durante la madrugada.

Viernes 20 de febrero de 2026 08:41
La mediática abogada Helhue Sukni denunció que sus padres, de más de 90 años, sufrieron un violento robo en su domicilio de la comuna de Las Condes de la capital. El caso comenzó a ser investigado por la PDI.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el asalto ocurrió en la madrugada de este viernes en el domicilio de las víctimas, en calle La Goleta, donde los delincuentes maniataron a los adultos mayores para robar diversas especies.

En su particular estilo, a través de redes sociales, la abogada expresó: "Hijos de p... malditos que entraron a la casa de mi papá y mi mamá, 90 años, amarraron a mi papá. Les juro, les juro, como que me llamo Helhue Sukni, los voy a mandar a la... conchatu..., o los voy a matar yo, para que sepa todo Chile, toda la prensa, que entraron a la casa de mi papá".

"Espérense nomás, los voy a encontrar. No estoy ahora allá, pero que llegue y los voy a encontrar y van a saber quién es la Helhue Sukni", añadió.

El caso quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI).

