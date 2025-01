Abogada de Jorge Valdivia cuestionó denuncias: apuntó a "ganancias secundarias" y a fotos que "podrían estar distorsionadas"

La abogada Paula Vial, defensora de Jorge Valdivia, hizo duros cuestionamientos a las dos denuncias contra el exjugador por violación, asegurando que el consumo de sustancias fue dos días antes a los hechos denunciados, que las fotografías de las lesiones están distorsionadas y que ambas buscan "ganancia secundaria".

En entrevista con 24 Horas, la profesional de las leyes aseguró que las sustancias que arrojaron los análisis toxicológicos "habían sido consumidas al menos 72 horas antes del examen, es decir, al menos dos días antes del encuentro con Jorge".

A su juicio, esto "cambia la situación factual, cambia los hechos y, por lo tanto, cualquier interpretación que la Corte (de Apelaciones de Santiago) pueda hacer de esos hechos es una interpretación errada y, en consecuencia, la conclusión de que a esos hechos le corresponde prisión preventiva es completamente inadecuada".

En cuanto a las denunciantes, la abogada aseguró que, a la primera, Valdivia la conoció por "cuestión de trabajo, un tatuaje" y; en el otro caso, "por una cuestión de coqueteo, salida, interés, que es mutuo. Sin ningún disimulo". Además, indicó que las dos supuestas víctimas no se conocerían entre sí.

GANANCIA SECUNDARIA

Además, Paula Vial se refirió a la cronología de la presentación de las querellas. El primer hecho se denunció después del segundo. "Eso no es menor", enfatizó.

Al respecto, dijo que "nosotros tenemos una hipótesis respecto de cada una de ellas que se desarrollará o no dependiendo de la investigación". En ese sentido, apuntó a una "ganancia secundaria", es decir, algún tipo de motivación para hacer una denuncia que no es efectiva.

"En cada una de las situaciones de ambas, sí hay situaciones que uno podría entender o interpretar como una ganancia secundaria", aseveró la abogada.

"Hubo razones para que ellas hicieran estas denuncias y que no es una cuestión simplemente gratuita. No es indiferente, no es baladí", enfatizó.

En el caso de la primera denunciante, mencionó "la intervención de una expareja muy celosa y otra expareja, que es quien la motiva a hacer la denuncia".

LAS FOTOGRAFÍAS

En cuanto a las pruebas de fotografías que captaron moretones en una de las víctimas, la abogada Vial puntualizó que en el primer caso "tiene unos moretones, pero que nuestros expertos han analizado. Estamos a la espera de que el Ministerio Público nos entregue los originales de esa foto. Nosotros creemos que son fotos que no están en un estado óptimo".

"Son unas fotos que aparentemente, por una cuestión de calidad de la imagen o qué sé yo, podrían estar distorsionadas, no estar en un estado real, pero no por ningún tipo de manipulación. Por eso nosotros exigimos los originales para poder verificar las lesiones como casi todo lo físico que puede tener una explicación científica", añadió.

Asimismo, Paula Vial aseveró que "hay una cierta disparidad en términos de cómo se describen en el informe sexológico y lo que aparece en las fotos, que es mucho más impresionante, es mucho más grande. Creemos que no corresponde a la realidad".

También dijo que las lesiones de una de las víctimas "creemos que son anteriores, pero es una cuestión a constatar (...) tienen una data superior a anterior a su encuentro".

En el caso de la segunda denunciante, "ese informe se hace seis días después de los supuestos hechos, con lo que evidentemente resulta científica y fácticamente imposible establecer que exista un vínculo consecuencial, vínculo de causa-efecto, entre lo que se puede observar en el examen y lo que pueda ocurrido con anterioridad".

Finalmente, recalcó que "en ningún momento ellos (Ministerio Púbico) han planteado que haya existido alguna situación de fuerza, alguna situación violenta por parte de mi representado".

