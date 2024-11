Abogada de denunciante del exsubsecretario Monsalve: "Vamos a pedir la prisión preventiva"

"Vamos a pedir la prisión preventiva", anunció la mañana de este viernes la abogada María Elena Santibáñez, quien representa a la denunciante de Manuel Monsalve, a su llegada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde el exsubsecretario del Interior será formalizado por violación y abuso sexual. La exautoridad ya ingresó al Centro de Justicia.

La abogada explicó que la carpeta fue liberada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte recién la tarde del jueves, por lo que no ha alcanzado a leerla por completo, pero señaló que "hay declaraciones muy importantes, hay bastantes informes periciales, así que estamos tranquilos"

En cuanto a las supuestas amenazas de parte de funcionarios de la subsecretaría, señaló que "de eso yo di noticia y efectivamente corresponde a una situación bastante anómala, se trata de amenazas vedadas, resultan raras, que se vaya del país, que puede amanecer muerta ella o el papá, evidentemente es una situación que genera temor en ella y en su padre".

Acercas de la entrevista al padre de la denunciante, donde expresó temores hacia el poder de Monsalve, la abogada expresó que "a mí me sorprendió, yo no sabía, me enteré 15 minutos antes, no me pareció, considerando que yo la había pedido precisamente a toda la familia que no diera ninguna entrevista, pero es asunto superado".

Este viernes, Monsalve será formalizado por los delitos de violación y abuso sexual. El exsubsecretario fue detenido ayer en su departamento de Viña del Mar. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte descartó, por el momento, imputar a Monsalve por infracción a la Ley de Inteligencia por ordenar a la PDI entrevistarse con la víctima y revisar cámaras de seguridad.

La audiencia estará a cargo del juez Mario Cayl Estrada y se desarrollará a contar de las 9 horas de este viernes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en medio del impacto que causó la detención de Monsalve en su condominio de la Ciudad Jardín a un mes justo de la denuncia presentada por una subordinada suya en la Subsecretaría del Interior. La víctima es una mujer de 32 años que quedó en estado de shock.

