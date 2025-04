Abogada de denunciante de Monsalve rechaza tesis de la defensa sobre inconsciencia: "Choca contra el sentido común"

La abogada que representa a la denunciante de Manuel Monsalve, María Elena Santibáñez, comentó los nuevos antecedentes que se dieron a conocer en la audiencia de revisión de medidas cautelares contra el exsubsecretario del Interior y que lo mantienen en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

En entrevista con radio ADN, la profesional desestimó la tesis expuesta por la defensa, la cual señala que la exautoridad no tenía conciencia de sus actos, pese a que la Fiscalía reveló que durante la noche del 22 y 23 de septiembre pasado utilizó su teléfono celular en reiteradas ocasiones.

“Eso es indicativo de que el imputado habría tenido conciencia en esas horas. No sabemos para qué fue utilizada, no hay evidencia sobre lo que se hizo, solo que se utilizó”, dijo.

Además, puso en duda el planteamiento de la defensa, en el sentido que Manuel Monsalve no recuerda lo que pasó: “Choca contra el sentido común, sobre todo si vemos todas las acciones que él realiza durante esa noche”.

“La defensa habló en la audiencia de que corresponderían a actos de supervivencia. Yo creo que ya no se sostiene esa tesis”, indicó Santibáñez.

Al finalizar, la abogada de la víctima se refirió a su estado anímico: “Ella no está bien. Ha tenido acciones suicidas. Está emocionalmente bastante afectada, está con monitoreo, el equipo médico me pidió que la audiencia no fuese pública por el bien de ella”.

PURANOTICIA