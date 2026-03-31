Abogada con experiencia en el INDH será la nueva jefa del Programa de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Búsqueda

El Ministerio de Justicia prepara cambios relevantes en el Programa de Derechos Humanos y en el Plan Nacional de Búsqueda (PNB).

La abogada Constanza Garrido será oficializada como nueva jefa de ambas instancias, en reemplazo de Paulina Zamorano, quien llevaba 14 años en la cartera.

La salida de Zamorano se suma a la de Magdalena Garcés, coordinadora del área de búsqueda y trayectorias creada para implementar el PNB, y a la de Tamara Lagos, responsable del archivo de la unidad, según consigna La Tercera.

De acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, las funcionarias eran de exclusiva confianza de la administración anterior y “no presentaron sus renuncias el día 10 de marzo, como sí lo hicieron otros funcionarios en esa calidad”.

La continuidad del Plan Nacional de Búsqueda fue ratificado semanas atrás por el ministro Fernando Rabat en entrevista con El Mercurio, y reiterada por el subsecretario Pablo Mira (RN) tanto en redes sociales como en su exposición ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.

Garrido, quien actualmente se desempeña como abogada asesora jurídica en la Fiscalía Regional Centro Norte, cuenta con una trayectoria marcada por su paso en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde trabajó en dos períodos distintos, el último en 2024 como especialista en la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia.

Su experiencia también incluye participación en la Conferencia Episcopal de Chile, como integrante de la mesa de gestión de casos del Consejo Nacional para la Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas. Allí colaboró con la abogada Ana María Celis, con quien coescribió el libro El abuso sexual en contextos eclesiales: análisis del caso chileno, aprendizajes y desafíos.

Además, posee un máster en criminología en la Universidad de Cambridge y estudios de diplomado en derechos humanos, políticas públicas y litigación estratégica en la Universidad Alberto Hurtado.

Se espera que este miércoles el subsecretario Mira oficialice su nombramiento, con lo que Garrido pasará desde el Ministerio Público al Gobierno para liderar una de las áreas más sensibles de la cartera, clave en la política de derechos humanos y memoria impulsada en los últimos años.

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