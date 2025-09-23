A un total de 160 años de cárcel fue condenada banda dedicada a turbazos en Santiago: es la primera sentencia de este tipo en Chile

El Segundo Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago sentenció a un total de 160 años de cárcel a una banda de adultos y menores de edad, acusada de cometer turbazos en la región Metropolitana, siendo la primera condena por delitos de este tipo en la historia procesal de Chile.

En el detalle de las sentencias, seis adultos fueron condenados a 20 años de presidio cada uno y cuatro menores, a 10 años de cárcel cada uno, el máximo que permite la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, todos acusados por robos con intimidación cometidos en 2024.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI y permitió desarticular a esta banda criminal que operó en cuatro comunas de la región durante julio y agosto de 2024.

El juicio oral se desarrolló entre el 27 de agosto y el 11 de septiembre, con una duración total de 12 días, mientras que la sentencia se conoció este lunes.

La fiscalía destacó que se trata de la primera condena en el país por este tipo de hechos, como son los robos violentos a viviendas cometidos por turbas de sujetos.

Cabe recordar que una fuerza de tarea conjunta entre la Fiscalía Occidente y la BIRO de la PDI fue creada en julio de 2024 para investigar este tipo de delitos.

PURANOTICIA