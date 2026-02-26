A un año del megacorte: “Fallaron todas las cosas que no podían fallar”, advierte experto de la Usach

A un año del colapso energético que dejó en la oscuridad a casi 19 millones de personas, el académico de la Usach, Humberto Verdejo, afirmó que durante en esa jornada crítica "fallaron todas las cosas que no podían fallar" en términos de institucionalidad.

En entrevista con Radio Cooperativa, Verdejo puso sobre la mesa una realidad ambivalente: mientras la "columna vertebral" del sistema sigue siendo la misma, las reglas del juego han intentado cambiar.

El experto fue enfático en que, físicamente, el panorama no ha variado. Sin embargo, la confianza reside en la gestión del riesgo.

"Respecto al año pasado tenemos el mismo sistema. En el fondo no tenemos mayor cantidad de líneas de transmisión; desde el punto de vista infraestructura es lo mismo. Pero desde el punto de vista procedimental, probablemente el sistema tendría una mejor respuesta porque recordemos que el año pasado fallaron todas las cosas que no podían fallar", advirtió el académico.

EL ROL DE LAS AUDITORÍAS Y LA FISCALIZACIÓN

Para evitar que la historia se repita, el Coordinador Eléctrico Nacional ha recurrido a su principal arma de control: la revisión técnica constante de los privados. Según precisó Verdejo, esta es la vía para asegurar que las compañías no bajen la guardia.

"Se han realizado varias auditorías, que en estricto rigor es la herramienta que tiene el Coordinador Eléctrico Nacional para pedir a las empresas que permanentemente sus instalaciones estén adecuadas para responder de la mejor manera ante las contingencias. Y si existen potenciales incumplimientos por parte de las empresas, el Coordinador por ley debiese hacer la denuncia respecto a la SEC", explicó.

¿EXISTE UNA "BALA DE PLATA" CONTRA LOS APAGONES?

Aunque no hay garantías totales en el mundo de la ingeniería, el enfoque actual se ha desplazado hacia la prevención. El Coordinador ha puesto en marcha un paquete de al menos 20 medidas estratégicas para blindar el suministro.

Verdejo concluye con un optimismo cauteloso, basado en el aprendizaje que dejó el trauma del año pasado: "Desde el punto de vista procedimental, el Coordinador ha anunciado al menos 20 medidas que apuntan a esto: a la prevención. Y que eso de una u otra forma debiese brindar al sistema la capacidad de responder de mejor manera, en el entendido que ningún sistema es infalible a las fallas -no existe una bala de plata- pero de acuerdo a la experiencia del año pasado, si existiese una falla similar, el sistema indudablemente debiese responder de mejor manera".

