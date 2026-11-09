A pesar de no recibir invitación: Rabat asiste a Comisión de Constitución del Senado y aborda demora por entrega de decretos

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, concurrió este lunes sin invitación a la comisión de Constitución del Senado para justificar la demora en la entrega de los 56 decretos de rebaja de penas a los condenados por delitos sexuales contra menores.

Al inicio de la sesión realizada en la sede del Congreso en Santiago, el presidente de la comisión Vlado Mirosevic señaló que "la razón, y quiero ser muy franco y directo, ministro, por la cual no lo invitamos es precisamente eso, la molestia de la mayoría, al menos de la comisión, respecto de la demora en la entrega de esa información".

Rabat respondió que "efectivamente, usted me había desinvitado a esta comisión. Estoy aquí cumpliendo, evidentemente, las obligaciones que me impone la Constitución Política de la República".

En cuanto a la petición de los decretos, explicó que "para responderle al Congreso Nacional tenemos aproximadamente 50 solicitudes de información".

"Por lo tanto, se están recabando los antecedentes, que son de variada naturaleza, y por lo tanto se va a hacer esa respuesta con la información más completa", añadió.

Finalmente, el secretario de Estado declaró que "estamos con lo que se denominan datos sensibles en juego, lo que también nos obliga a ser especialmente cuidadosos", sostuvo, antes de retirarse de la comisión alrededor del mediodía.

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