A los 97 años fallece Santiago Sinclair, exgeneral sentenciado por la Caravana de la Muerte

un día de cumplir 98 años, este domingo se confirmó el fallecimiento de Santiago Sinclair Oyaneder, exgeneral del Ejército, exintegrante de la Junta Militar de Gobierno y condenado por graves violaciones a los derechos humanos, según informaron fuentes cercanas a su familia.

Sinclair ingresó a la Escuela Militar con apenas 14 años y egresó como oficial en 1948, desarrollando una extensa carrera castrense. A lo largo de su trayectoria ocupó cargos de alta relevancia, entre ellos director de Operaciones, director de Personal, jefe del Estado Mayor Presidencial y vicecomandante en Jefe del Ejército, función que asumió en 1985.

El 30 de noviembre de 1988 fue incorporado como miembro titular de la Junta de Gobierno en representación del Ejército, cargo que ejerció hasta enero de 1990. Posteriormente, con el retorno a la democracia, fue designado senador institucional por el Consejo de Seguridad Nacional, desempeñándose en el Congreso entre 1990 y 1998 e integrando comisiones como Defensa Nacional y Agricultura.

Su figura quedó marcada por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En 2020 fue condenado por su participación en ejecuciones ocurridas en octubre de 1973 en Valdivia, en el marco de la Caravana de la Muerte, pena que la Corte Suprema elevó a 18 años de prisión. En 2021, además, fue declarado culpable por la Masacre de Chihuío, donde 17 campesinos fueron asesinados en la comuna de Futrono.

No obstante, en 2023 la Justicia determinó que su estado de enajenación mental impedía el cumplimiento efectivo de las condenas en un recinto penitenciario. Su fallecimiento reabre el debate sobre memoria, justicia y responsabilidad histórica respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar en Chile.

