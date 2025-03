A los 94 años fallece Miguel Otero Lathrop, fundador de RN y ex embajador en Argentina

Renovación Nacional (RN) informó el fallecimiento a los 94 años de Miguel Otero Lathrop, uno de los fundadores de este partido político.

Se trata, además, de un ex Senador de la República y ex Embajador en Argentina, cargos destacados por la tienda, que indicó que estuvo "siempre al servicio de nuestro país".

“Destacamos su compromiso irrestricto con Chile, desde sus inicios en la vida pública hasta sus últimos días. Siempre preocupado por el bienestar de nuestra nación”, agregó la colectividad que integra la coalición Chile Vamos.

Miguel Otero Lathrop nació en Santiago el 9 de julio de 1930, estuvo casado con Patricia Alvarado Moore y es padre de Fernanda, Patricia, Jorge Miguel y Gerardo.

La Biblioteca del Congreso Nacional señala que el fallecido fundador de RN estudió en el Saint George´s College y luego en la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, donde obtuvo en 1947 el grado de Oficial de Infantería, retirándose de la institución en 1950 como Oficial de Ejército. Luego ingresó a la Facultad de Derecho de la U. de Chile. De igual forma, se licenció en Ciencias Jurídicas y Sociales. Además, durante sus estudios se desempeñó como ayudante de las cátedras de Derecho Civil, Derecho Procesal y Derecho de Minas y, finalmente, se tituló de abogado durante el año 1955.

En cuanto a su vida política, durante la época universitaria ingresó a la Juventud del Partido Liberal, partido al que posteriormente se incorporó como miembro fundador y asumió como secretario general entre 1964 y 1966. Fue vicepresidente de RN entre los años 1988 y 1992, mientras que el 2001 integró la Comisión Política de la tienda. El 2010 se desempeñó como embajador de Chile en Argentina, en la presidencia de Piñera.

Dicho cargo lo ejerció sólo por tres meses, pues su salida estuvo marcada por sus dichos contra la dictadura en una entrevista al diario Clarín de Argentina, donde expuso que "la mayor parte de Chile no sintió la dictadura de Pinochet”.

Tras su renuncia, el diario La Tercera recoge que el ex diplomático señaló que "me duele que todavía en Chile se siga mirando el pasado y no el futuro" y que “he renunciado porque me di cuenta de que se había logrado crear una situación dificilísima para el Gobierno acá en Chile y que podría crearme problemas el día de mañana para mis actuaciones como embajador en Argentina (...) Yo nunca quise ser embajador, acepté ser embajador porque tengo una conciencia de respeto por la función pública".

