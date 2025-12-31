A las 15 horas de este miércoles se cerrará el centro de Santiago por show de Año Nuevo en torre Entel

A contar de las 15:00 horas de este miércoles comenzará el cierre de calles en el centro de Santiago con motivo del show Año Nuevo en la Torre Entel que, después de 7 años, regresa bajo el lema "Volvemos con todo". La medida se mantendrá hasta las 7 horas de mañana.

El perímetro de cierre es el siguiente:

- Poniente, Exposición.

- Norte, Huerfanos.

- Oriente, Vicuña Mackenna.

- Sur, Tarapacá-Sazié.

Al término de la celebración, que comenzará a las 20 horas, se reforzará la red de buses y Metro extenderá su servicio en la Línea 1 hasta las 01:30 horas del 1 de enero de 2026. La estación La Moneda estará cerrada a partir de las 15:00 horas de hoy.

Además, Metro contará con dos estaciones de ingreso: Los Héroes (accesos norte y sur) y Universidad de Chile (accesos Serrano -vereda sur- y Estado -vereda norte-), y siete de salida en Línea 1: San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos, y cuatro en Línea 3: Plaza Quilicura, Los Libertadores, Ñuñoa y Plaza Egaña.

CRONOGRAMA DEL SHOW

El evento comenzará a las 20:00 horas y finalizará a las 00:30 horas, luego del esperado show de drones y pirotecnia.

La DJ Isabella Serafini será la encargada de iniciar la fiesta desde el escenario montado en la Alameda, a la altura de calle Morandé. A partir de las 21:00 horas, el público podrá disfrutar de los shows en vivo de destacados artistas nacionales como La Noche, Américo y Princesa Alba.

El momento más esperado llegará a las 00:00 horas, cuando se dará inicio al espectáculo pirotécnico para dar la bienvenida a 2026. Después, se invitará al público a corear la icónica canción de la festividad, “Un Año Más”, de la Sonora de Tommy Rey.

PURANOTICIA