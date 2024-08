A fondo con el Senador Manuel José Ossandón: “Yo creo que el piñerismo no tiene ningún líder porque no existe, nunca existió”

Sin pelos en la lengua y fiel a su estilo, el senador por la Región Metropolitana, Manuel José Ossandón (RN) confesó que aunque cree que éste sería el mejor momento para él ser candidato a la presidencia, no puede serlo por una decisión familiar, y entregó algunos tips a la actual alcaldesa de Providencia y la figura mejor proyectada para dicha tarea en la derecha, Evelyn Matthei: “Yo le diría a sus asesores que no se preocupen de lo que hace Bachelet, preocúpense de lo que hace Matthei y de lo que dice ella”, aconsejó, sobre las críticas de la jefa comunal a la presencia de la exMandataria en actividades oficialistas.

También aseguró que no cree que Bachelet no quiera ser candidata a La Moneda el próximo año: “Sí quiere ser candidata, está en esa, está pololeando”, afirmó, y sobre su propia alternativa, aseguró que “me encantaría ser Presidente, me encantaría ser candidato, pero hoy día no tengo las condiciones para hacerlo, porque no tengo permiso, no tengo familia para eso”.

El parlamentario además habló de la polémica por la reforma a la ley de notarios, el lío que tiene con su hijo, su sobrino y Karla Rubilar en Puente Alto y separó aguas entre la política internacional del Presidente Gabriel Boric y su administración del Estado.

¿Qué le parece el informe de la ONU y también la postura chilena respecto al tema de Venezuela?

Existió un fraude grosero. A mí lo que más me impresionó fue cuando se estaban dando los cómputos al principio y de repente se congeló todo, eso fue demasiado evidente. 70, 30 y de repente no dieron más la información y aparece 50 y algo… La posición del Presidente Boric, que es el que representa a Chile, encuentro que ha sido impecable.

¿Lo he hecho bien?

Ha sido impecable.

¿Esperaba que fuese así?

Mira, yo soy súper crítico del presidente Boric. Creo que ha sido muy mal presidente, pero no puedo de desconocer que como persona y como político siempre en estos temas ha tenido una posición súper razonable. En la condena a las violaciones de los derechos humanos, ha sido siempre bien correcto y transparente, y así ha sido en esto. Y creo que nosotros no somos protagonistas de este tema en el sentido que no vamos a ser los que toman las decisiones, tenemos a no sé cuántas personas que son venezolanas en Chile. O sea, cortar absolutas relaciones con ellos de nuestra parte sería un error porque después ¿cómo ayudamos a los que están aquí? Yo creo que lo han hecho bien, ha sido prudente, porque en el fondo aquí hay que ponderar, y creo que el Presidente ha ponderado y ha condenado lo que hay que condenar.

Ha costado una división interna al oficialismo. ¿Cree usted que esto vaya a profundizarse el próximo año?

Lo que he visto en mi experiencia es que el poder los une a todos. Entonces al final se ponen todos en fila y el poder lo representa el Presidente de la República. Segundo, es que a mí no me cabe en la cabeza, no por ser de izquierda o no, de derecha o no, que haya gente que todavía apoya una dictadura como la de Maduro, sabiendo que es de los países, yo diría, más ricos de América, y que la gente quiera salir y salgan y salgan millones de personas…Colombia tiene creo 2 millones de venezolanos. Entonces, seguir defendiendo un país en que la gente desesperadamente sale porque los que llegan a Chile no son migrantes, son refugiados, que es distinto, gente arrancando, otros todavía siguen defendiendo a Cuba, es impresentable. Entonces, para el presidente Boric debe ser súper difícil, porque esas personas demuestran que no hay peor ciego que el que no quiere ver…Pero en eso él se ha mantenido firme. Y yo te insisto, mientras él mantenga el poder, se van a sumar todos.

¿Cree que esto puede afectar en octubre a algunos?

Yo creo que Navarro, candidato a gobernador por Concepción, es una víctima. Después de esto no tiene ni una posibilidad.

Ha tenido harta crítica en redes sociales.

Si la tenía, que la puede haber tenido, porque el chico es inteligente, es movido y todo, creo que esto lo mató. Los fracasos que pueden ser sobre todo los municipales, fue porque a los alcaldes les va a pasar lo mismo que les va a pasar al Frente Amplio para las próximas elecciones. Ellos llegaron con un discurso maravilloso, arreglaban todo, todo se solucionaba, y han sido bastante malos alcaldes. Yo diría que uno o dos son los que se salvan. Lo han hecho mal porque prometieron mucho, es como el Presidente Boric…

¿Por qué?

El Presidente Boric ganó con un relato falso. Todo lo que dijo que iba a hacer no lo ha hecho, y si ha cambiado, que me parece correcto que cambie, no ha sido capaz de argumentar sus cambios, ahí está el pecado. Porque yo puedo cambiar y decir sabes que me di cuenta que estaba equivocado, y un ejemplo concreto es cómo nos trataba a todos nosotros por el estado de excepción de la macrozona sur. Y hoy día, cada 15 días vienen a suplicarnos que les aprobemos. Entonces nunca nos ha explicado por qué esa restricción que se ponía en el gobierno de Piñera era un asesinato, un baño de sangre, pero con él no.

¿Por qué cree que ha tenido baja aprobación? ¿Porque no se ha cumplido o porque ha cambiado de posturas?

Yo creo, por lo que siento en la calle, que la aprobación del Presidente es muchísimo más mala que la que le dan en las encuestas. Lo que pasa es que hay un fenómeno político que es que la gente se aburrió de los extremos, entonces ve como alternativas a él o al extremo del otro lado. Este es un gobierno muy deficiente, técnica y políticamente es un mal gobierno y eso la gente se lo está cobrando. Pero por otro lado, a mí me tocó tratar con él cuando trabajamos en el Acuerdo de la Niñez, y a pesar de que se sentó a la mesa con una posición, me acuerdo, durísima en contra de todas las instituciones cooperadoras, que son los privados que ayudan, después cambió porque fue, las conoció y lo vi actuar muy razonablemente. También la actuación que tuvo en el Acuerdo por la Paz fue súper inteligente y fue súper abierto. Entonces el problema no es ese, es su capacidad de administrar, su capacidad de solucionar los problemas. No que sea una persona malintencionada.

No han sido fáciles estos meses en las definiciones electorales para la alcaldía de Puente Alto con su sobrino, Felipe, y antes su hijo, Manuel José, interesados. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Está usted apoyando a Karla Rubilar, finalmente, o no?

A ver, mira, yo quiero ser súper claro. Yo he tenido problemas familiares serios gracias a este cuento. Y la familia está primero, tanto más que explicar, voy a decir que ha sido muy duro. Segundo, más que yo esté apoyando a Karla Rubilar o no, aquí existía un compromiso, y el compromiso es que no iba a ir nadie por fuera y que íbamos a apoyar al candidato institucional. Así de claro. A pesar de que yo soy súper crítico de que aquí existe una primaria Ilegítima.

¿Eso lo mantiene?

Sí, pues. El tema es que nosotros tenemos al frente a nuestro adversario, porque no es un enemigo, nuestro adversario, que es un candidato de la extrema izquierda radical, o sea, el presidente Boric es de derecha al lado del candidato que hay. Ese es nuestro objetivo, que ese personaje, que no es una mala persona, pero no tiene ninguna experiencia ni equipo para administrar una ciudad y eso es lo que a mí me preocupa, pueda ganar. Y el hecho que existan candidaturas por fuera, aunque sea de parientes míos, pueden terminar regalándole la alcaldía a esas personas que, a mi juicio, le harían muy mal a Puente Alto.

¿Qué es lo que hace falta en Puente Alto que puedan aportar, por ejemplo, Karla Rubilar, en caso de que ella pueda ganar?

Lo que pasa es que yo tengo sentimientos encontrados, porque cuando yo me fui, yo creo que una responsabilidad política de los presidentes, los alcaldes, es tratar de mantener el legado. Lo que nadie puede discutir y lo puedes ver en los números, en lo que tú quieras, es la transformación que nosotros logramos hacer allí. Hicimos un equipo, era una familia. Ojo, yo entré a un municipio que había estado administrado siempre por la izquierda, el 90 % de los funcionarios, en teoría, eran de izquierda, y trabajé siempre con ellos. Y daba lo mismo la izquierda, porque nuestro objetivo era el servicio a la comunidad. Yo ahí cometí un error inmenso, que fue apoyar al alcalde Codina, que durante ocho años siguió con el vuelo nuestro, pero los otros cuatro se desarmó y es una administración sumamente deficiente, porque Puente Alto era una comuna que tenía una proyección muy potente, le decían Puente Asalto, nadie quería invertir allí, y logramos que llegara el metro, que llegaran supermercados, que llegaran servicios. O sea, le subimos el nivel, y eso había que seguirlo y no se siguió. Y en el fondo, la persona que venga tiene que ser capaz de más que hacer una administración política. Si yo tuviera que darle un consejo a la Karla Rubilar es que se olvide del tema político partidista, tiene que hacer propuestas de administración. Nosotros estamos buscando un alcalde, una alcaldesa, alguien que sea capaz de administrar una ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y eso no pasa.

¿Qué tanto influyó el apoyo del alcalde Codina al exPresidente Sebastián Piñera en ese distanciamiento de él?

Totalmente falso. Yo también apoyé a Piñera. Al revés, te diría que cuando yo fui candidato a la presidencial con el Presidente Piñera, yo fui el único que sí le aportó muchos votos. Hice un acuerdo con él de cinco puntos, porque todos se bajaron y todos apoyando…Yo dije no, yo le puse condiciones, metro a La Pintana, educación gratuita a los técnicos profesionales, gobernadores. Fueron cinco puntos que él cumplió. No, mis diferencias con Codina nunca fue eso, yo apoyé a Piñera, yo nunca me perdí con Piñera, yo no tuve nada en contra de Piñera. Yo fui crítico, que es distinto, porque le decía las cosas de frente. La palabra amén en política para mí no existe, solo en la religión.

Difícil olvidar las polémicas frases que se dieron en los debates de primarias esa vez…

Pero cuando hubo que apoyar, yo apoyé, porque para mí era mejor que el que tenía enfrente. Pero ojo, mis diferencias con Codina son de administración, yo considero que ha sido un muy mal alcalde. Mira, yo jamás me he metido a la municipalidad, nunca. Desde que me fui, jamás me han llamado para pedirme un consejo, nunca. Así que no tengo ninguna responsabilidad. Se creó un tema de ossandonistas, codinistas, una estupidez que jamás…Yo ando en otra. Yo soy senador de la República, soy senador por la Región Metropolitana, la región más grande de Chile. Soy el senador que tiene más votos en la derecha…Ando en otra. Yo estoy preocupado por mi gente de Puente Alto, estoy preocupado porque quien llegue, trate bien a los funcionarios, que son extraordinarios, muy buenos, han hecho un trabajo inmenso.

¿Por qué en un momento prefirió apoyar a su sobrino Felipe que a Manuel José, su hijo, en Puente Alto?

O sea, si mi hijo fuera hoy día el candidato gana de todas maneras, gana lejos, pero resulta que yo nunca he estado de acuerdo con el nepotismo. El año 2012, 2013, cuando yo tenía que dejarlo, lejos, pero lejos, la candidata que ganaba fácil y la mejor aspectada era mi hermana Ximena. Y yo dije no, esto no, es nepotismo. Después mi hijo quería ser alcalde. Yo le dije no señor, usted tiene que ganarse esto. Y además, cuando yo bajé a mi hijo fue por una cosa personal, porque él tenía un problema familiar de salud que le hacía incompatible ser candidato y yo como papá tengo una responsabilidad. Y en el caso de Felipe, yo lo apoyé en toda la precandidatura, pero con un compromiso, que aquí nadie venía por fuera. Felipe era concejal, estaba trabajando, cualquier concejal tiene todo el derecho a ser candidato. No porque una persona se llamara igual que yo iba a serlo, pero sí que había un compromiso y yo lo apoyé en toda su etapa. Pero yo siempre dije si no te ganas el cupo, aquí hay un compromiso de no ir por fuera, porque eso sería regalarle a la extrema izquierda la alcaldía y eso no lo voy a permitir con un familiar ni con nadie. Y es muy duro porque no lo entiende, no lo entiende todavía.

¿Cómo ve el panorama electoral para la derecha en estas elecciones?

Mira, la derecha las tiene todas para ganar, pero no va a pasar porque no son capaces de unirse como corresponde. Porque esto más que la izquierda, más que la derecha, tiene que ser de centro a centro izquierda y centro a centro derecha y hacia la derecha. Y yo he visto mucha mezquindad en general. Es súper fácil ser general después de la guerra, pero yo creo que hoy día existe tecnología clarita para saber quiénes son competitivos y no competitivos. Y muchos que no son competitivos se fueron por fuera. Varios van por la independencia absoluta y eso en política es sumamente peligroso, porque por un lado en la teoría pareciera ser una maravilla, porque cualquiera puede ser, pero por otro lado crea ingobernabilidad, y nosotros tenemos que tener la mayor democracia posible, pero dar gobernabilidad. Y muchas personas que no son competitivas, que no tienen ni una posibilidad de ser alcalde lo único que hacen es daño. Aquí yo habría tratado de sumar al grupo, no sé cuáles fueron las razones, pero a los Social Cristianos, y habría tratado de llegar a un acuerdo mucho más estricto en la tecnología que se usara para tratar de llegar a las conclusiones de quién es competitivo y quiénes no es competitivo.

¿No le tiene fe a la encuesta?

A ver, es que las encuestas son importantes, pero hoy día tienen un margen de error inmenso, porque hay un mundo inmenso de personas. En Puente Alto hay, no sé, 250 mil personas que nadie sabe lo que piensa y esas cambian cualquier elección, y eso pasa en muchas partes.

¿Cómo ve a la derecha sin el Presidente Piñera?

Yo lo que dije es que no existía el piñerismo. El piñerismo era él, y él tenía la capacidad de tomar decisiones y de liderar este proceso. No estando él, y ahí se ha demostrado que yo tenía razón, no existe piñerismo. Era un grupo detrás de una persona que tenía las capacidades y lideraba eso. El piñerismo era él, Piñera.

¿Ahora, quién puede tomar esa posta? ¿Hay alguien que usted vea con capacidades, o usted u otro?

No, yo no. Y no me interesa. Yo creo que el piñerismo no tiene ningún líder porque no existe, nunca existió. Era un grupo de personas que se llamaban piñeristas, había un piñerismo porque eran los que seguían y trabajaban para el Presidente, que es distinto. Pero cuando uno habla, no sé, del peronismo, Perón se murió hace cuántos años, y siguen hablando de la cuestión… Lo que pasa es que yo lo que dije era, y que me criticaron mucho, que si existía de verdad el piñerismo, todas estas estrellas que habían del piñerismo tenían que ir a las comunas difíciles. O sea, Bellollio, que me cae muy bien, en vez de ir a Providencia tenía que ir a San Bernardo. Y hay un montón de personas que tenían que ir a las distintas comunas donde las papas queman, pero todos eligieron puras comunas fáciles, todos protegidos. ¿Entonces, dónde está el piñerismo?

Bueno, justo hablábamos de Rubilar que está yendo por Puente Alto…

Sí, en el caso de Rubilar es distinto, está yendo a una comuna difícil, es cierto. Pero en el fondo yo no estaba criticando al presidente Piñera.

¿Cree que ahora que no está la derecha está medio perdida?

Mira, yo nunca tuve mala relación con él, de verdad. Yo tenía una relación con él bastante sincera. Lo que pasa es que yo no sé por qué es pecado pensar distinto. Yo tenía una visión del Chile y de la sociedad distinta a la de él, yo creo y creía en una derecha social, pero no es que fuéramos enemigos, lo que pasa es que a él no se atrevían a decirle nada. Yo se lo decía. Y me junté muchas veces con él solo y le dije las cosas y muchas veces me agradeció que yo era de las pocas personas que le decía las cosas en la cara. Pero cuando alguien se muere, uno tiene que preocuparse de no santificar a una persona para que después la destruya su enemigo. Hay que decir las cosas buenas y las cosas malas y evidentemente que una persona que fue dos veces Presidente de Chile tiene que tener más cosas buenas que malas.

¿Cree que fue un buen o mal Presidente?

Fue un buen presidente, pero yo, cuando lo trataron de santificar, dije ‘le están haciendo un daño porque después lo van a destruir pues porque hay mucha gente por el otro lado que lo odia’. Pero eso no quiere decir que yo estuviera criticando.

¿Cómo cree usted que la derecha debiese encausarse ahora? ¿Quiénes podrían liderar Evelyn Matthei, José Antonio Kast, quienes podrían tomar esa posta?

No sé quién, pero hoy día claramente quien lo puede tomar de las personas que están en el baile es Evelyn Matthei. Es una persona que tiene experiencia, tiene capacidades y yo creo que ha madurado mucho, esa dureza que tenía y esas cuestiones, como que ha cambiado mucho en eso. Pero tiene una virtud que a mí es muy importante, que ella tiene agallas. Ella si tiene que tomar decisiones duras, las va a tomar, y eso es lo que Chile necesita. Chile necesita un presidente que tenga un tercio de Bukele, un tercio de Milei, y un tercio de Lagos.

¿Qué pasa con Rodolfo Carter, que también quiere primarias?

Carter es un muy mal alcalde que lo primero que tiene que hacer es resolver sus problemas. Si tú haces un análisis de la administración de Carter, yo diría que es de los peores alcaldes de Chile. Otra cosa es que tenga un presupuesto tremendo para gastar en imagen. O sea, no hay ningún alcalde en Chile que haya tenido un informe de más de $20 mil millones de gastos observados. No hay ningún alcalde en Chile que haya tenido que vender terrenos carísimos para pagar deudas previsionales, por ejemplo. O sea, te puedo estar media hora diciendo que si hay un alcalde malo, se llama Carter, que ha gastado una fortuna en comunicaciones, sí, pero después de ser alcalde ¿cómo va a seguir? Él y Codina son dos candidatos absolutamente artificiales.

¿Cree que deberían haber primarias presidenciales?

Sí, pero con gente competitiva. No con ellos, no son competitivos. Sería un chiste.

Carter decía que si no habían primarias, él competiría por la Quinta Región, por el Senado. ¿Qué le parece eso?

Es problema de él, yo no tengo nada contra él, pero sí sé de municipios y si te puedo certificar quién es un buen alcalde y un mal alcalde. Así de claro. Porque aquí no es sólo lo que yo vendo para afuera, es lo que hago. Él es muy inteligente comunicacionalmente. Por ejemplo, el combate al narcotráfico, él se dio como un gran combatiente, pero no combatió el narcotráfico. Lo que hizo fue un par de figuras comunicacionales para eliminar un par de cobertizos rasca y decir que estaba demoliendo casas. No demolieron ni una sola casa, ni una sola. Además, eran casas que debieron haber evitado que se construyeran. Entonces yo creo que él tiene habilidades comunicacionales, no administrativas, y un Presidente tiene que administrar. Y si él quiere ser candidato por acá está en todo su derecho. No va a tener el ejército de periodistas que tienen contratado en esa municipalidad.

Hace poco se vio envuelto en una polémica por la tramitación a la reforma de la ley de notarios. ¿Por qué pidió que pasara a su comisión?

Todavía no pasa porque no hay informe. Y ahí me jugaron chueco, porque yo planteé que fuera a la comisión de gobierno, y como yo no podía, porque estaba entrando y saliendo, le pedía, le pedí a Rafael Prohenz que, transparentemente, hablando con micrófono abierto, dijo que nos va a convenir. Porque no sabía cómo explicarlo, porque yo había planteado que era impresentable para nosotros que una comisión quitara las inhabilidades para los parientes de los parlamentarios para ser notarios. O sea, eso nos hace un daño inmenso de imagen y yo lo que dije es que hay que reponer las inhabilidades para que nuestros parientes no puedan ser ni notarios ni conservadores hasta dos años después de que termine tu cargo. En la comisión se van a hablar de las inhabilidades, se van a reponer algunas, a eso vamos, para eso la pedimos, solo para eso. Y lo otro que es muy importante, que es por eso que el gobierno estaba tan callado, es que con la nueva Ley de Notarios, no sé el número exacto, que son alrededor de 90 notarios que se jubilan, muchos de esos notarios son parte de las juntas electorales, que son quienes certifican nuestras elecciones. Y esos, con esta ley, el gobierno puede nombrarlos a todos mientras mientras venga el proceso de Alta Dirección Pública. Por lo tanto, en las próximas elecciones, las juntas electorales podrían estar manejadas todas por gente de izquierda, y eso me parece sumamente grave, porque yo no quiero que sean ni de izquierda ni de derecha. Yo lo que planteo es que los que estén en la Junta Electoral sean notarios titulares, no notarios suplentes. Son dos cosas súper simples.

¿Cuándo se va a ver eso?

Cuando salga el informe. Mira, si somos capaces de que la Comisión de Constitución lo arregle, no tiene para qué pasar con nosotros. Ahí filtraron como que yo quería proteger a un hijo mío que trabaja en el conservador y es al revés, todo lo contrario, era ponerle limitaciones a todos los parientes, partiendo por mi hijo.

Hace poco Matthei criticó la presencia de la exPresidenta Michelle Bachelet en los actos del oficialismo. Pero, por otro lado, Bachelet dice que no está interesada en ser candidata…

Las dos están equivocadas. Bachelet sí quiere ser candidata, por lo menos está en esa, está pololeando. Y yo soy de los que creo que da lo mismo donde vaya, quien vaya.

No le cree a Bachelet…

Yo no es que no le crea, yo no creo que ella lo ande buscando. Pero hoy día la presión puede ser muy fuerte porque no tienen ningún liderazgo como el de ella. Punto. Y segundo, cualquier persona que esté dentro de este gobierno no tiene ni una posibilidad de serlo. Ni una. Porque tendría que defender lo indefendible. Bachelet está afuera. Segundo, yo creo que la Evelyn Matthei se equivoca, no hay para qué preocuparse de esos detalles si las elecciones no se ganan por eso. Yo le diría a sus asesores que no se preocupen de lo que hace Bachelet, preocúpense de lo que hace Matthei y de lo que dice ella.

¿Ha pensado en volver a presentarse como candidato presidencial?

No, porque yo tuve una persecución política muy dura, muy dura. Cuando el gobierno pasado -o algunos del gobierno pasado,para no acusar a nadie- me acusaron de tráfico de influencia, mil cosas con un primo mío, me hicieron zumbar, me hicieron un daño familiar muy grande. Yo gané lejos porque nunca he hecho eso, pero me produjeron un daño muy, muy grande. y hoy una candidatura me significa mi matrimonio, y para mí es mucho más importante mi familia que la política, por lo tanto, borré de mi disco duro la posibilidad de ser candidato. Así de claro.

Pero usted dice que Bachelet dice que hoy día no y después mañana sí va a ser…es como lo mismo.

Bueno, hable con mi señora. Pero hoy día soy presidente del club de los macabeos, consígame permiso en la casa y feliz soy. Me encantaría ser Presidente, me encantaría ser candidato, pero hoy día no tengo las condiciones para hacerlo, porque no tengo permiso, no tengo familia para eso. O sea, si yo dijera que soy candidato, me echan de la casa, mis hijas me fusilan, mis hijos me fusilan. El daño familiar que hicieron en esta persecución política de algo totalmente injusto, fue tan grande que yo hoy día no tengo el derecho a hacerles un daño a mis hijos, a mi señora, por querer yo ser candidato.

¿Cómo ve las alcaldías y autoridades del Frente Amplio en la Región de Valparaíso? Acá hay bastantes municipios de izquierda.

No tengo opinión, sería una irresponsabilidad.

¿Cómo ve a Valparaíso?

A mí me ha impresionado siempre lo mal traída que está Valparaíso. Me hubiera encantado ser alcalde de Valparaíso, o sea, solamente pasearse por alrededor del Senado es una vergüenza…sucio. A mí me encantaba invitar a mi señora a esos hoteles chiquititos y salíamos a caminar en la noche, oscuro, saltando entre la mierda, los perros, etc. Cuando viajo a algún lado, lo único que hago es caminar en la ciudad y mirar y copiar, porque soy alcalde de corazón, mucho más que ser senador. Entonces, sin ningún argumento, con lo que yo veo nomás, lo que veo cuando camino por Valparaíso es que es una comuna que podría estar 100 mil veces mejor administrada, tiene un potencial inmenso que está absolutamente perdido. Faltan hartas cosas acá en Valparaíso, es muy deficiente.

¿Ha pensado volver a la alcaldía?

No, me encantaría ser alcalde, pero no sé si voy a estar en esa época muy viejo o no, porque me quedan cinco años, no tengo idea. No me apuro. Pero si tú me estás preguntando por ser candidato presidencial, hoy día o en el futuro, fíjate que mi discurso y mi forma de pensar es la que va a ganar en las próximas elecciones…O sea, esta podría ser una tremenda oportunidad para una persona como yo, pero no soy yo.

