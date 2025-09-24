A excepción de Rojo Edwards, comitiva de senadores que viajó a Asamblea de la ONU respalda candidatura de Michelle Bachelet

El presidente y vicepresidente del Senado, Manuel José Ossandón y Ricardo Lagos Weber, manifestaron su apoyo a la postulación de la ex Presidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric.

Ambos forman parte de la delegación de senadores y senadoras que acompañan al jefe de Estado en la ONU, junto con Loreto Carvajal, Alejandra Sepúlveda, Iván Moreira, Matías Walker, Francisco Chahuán, Rojo Edwards y Sebastián Keitel.

Desde Nueva York, Ossandón valoró la experiencia y el prestigio internacional de la expresidenta. “Yo apoyo la nominación de Michelle Bachelet a la ONU porque es una persona con mucha experiencia. Fue dos veces Presidente de Chile, respetuosa de la democracia y además es muy valorada afuera”, dijo.

Agregó que “una candidatura debe contar con todo nuestro respaldo transversal, porque esto no representa un partido, sino que representa a Chile frente al mundo”.

Por su parte, Lagos Weber aseveró que “el nombre de Michelle Bachellet acá tiene una resonancia muy grande, no sólo por haber sido dos veces Presidenta de Chile, sino que ella, en dos oportunidades, ha tenido la responsabilidad de asumir cargos del más alto nivel en esta organización".

"El primero, como directora de ONU Mujeres, donde tuvo la responsabilidad de establecer políticas de equidad de género; entonces, a muchos países les resuena su nombre por eso. Y lo segundo, es que también asumió el cargo como alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ella sabe cómo opera el sistema, cuáles son los códigos que se utilizan, el lenguaje que se debe hablar, la expresión corporal para entender lo que piensan los países de esta organización”, indicó.

En la misma línea se manifestaron senadores y senadoras integrantes de la delegación, tales como, Loreto Carvajal, Alejandra Sepúlveda y Matías Walker.

Sin embargo, el senador Rojo Edwards manifestó sus aprensiones, “pues dado que es altamente probable que el próximo Presidente sea de la actual oposición, sería un grave error lanzar la candidatura en esta oportunidad, porque la elección es un año más y correría el riesgo de sufrir un desaire”.

PURANOTICIA