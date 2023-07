"A esa señorita Constitución hay que violarla": Gaspar Rivas genera polémica por dichos en comisión de Educación de la Cámara

Molestia generaron los dichos del diputado Gaspar Rivas (PDG) en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, luego que asegurara que a la Constitución "hay que violarla todas las veces que sea necesario".

El parlamentario que es presidente de la instancia, realizó estos comentarios en el marco de su defensa de un proyecto que busca extinguir las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“No hay nada, ni siquiera la Constitución, que esté por encima de la reivindicación justa y legítima de la mayoría de la ciudadanía”, partió diciendo el congresista.

Luego agregó que “voy a decir lo siguiente, aunque la frase está descontextualizada y no es mía, sino de hace más de 200 años atrás”.

“A esa señorita, que se llama Constitución, hay que violarla todas las veces que sea necesario”, declaró.

Los dichos de Rivas recibieron la crítica de la diputada Emilia Schneider (CS), quien lo instó a "pedir perdón, porque cualquier metáfora con la violación de una mujer me parece completamente fuera de lugar".

El socialista Juan Santana también cuestionó lo planteado por el integrante del PDG: "Incorpora descalificaciones contra los ministros de Estado, porque los trató de neoliberales, pero además hace una comparación que es completamente repudiable".

"Me parece que este debate se chacrea completamente, y usted no tiene conciencia del espacio en donde está. Usted es presidente de la comisión", complementó.

Cabe indicar que tras finalizada la sesión, Rivas explicó que sus criticados dichos aludían a una carta 1834 de Diego Portales: "Pido las disculpas del caso. No debe tomarse literalmente, sino tan solo como una cita histórica".

"Soy abogado y entiendo la primacía de la Constitución. Desde mi punto de vista, las constituciones no pueden ser entendidas como pactos suicidas", añadió.

Pese a esta explicación, la diputada Mónica Arce (ind-PPD) interpuso un voto de censura en contra del parlamentario, pidiendo su salida como jefe de la instancia, cargo que asumió hace menos de cuatro meses, en virtud del acuerdo de administración oficialista con la DC y el PDG.

La legisladora afirmó que "no voy a retirar la censura, porque él no quiso retractarse en el mismo momento. Una persona que no puede mantenerse en su rol de presidente (de la instancia) no puede ocupar ese puesto de responsabilidad".

VIDEO:

(Video: @poirotes)

