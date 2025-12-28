A dos meses del cambio de mando, Republicanos afinan alianzas y nombres ministeriales

A poco más de dos meses de que José Antonio Kast asuma la Presidencia, el Partido Republicano continúa afinando definiciones políticas y programáticas de cara a la instalación del nuevo gobierno. En ese contexto, su secretaria general, Ruth Hurtado, abordó los avances en las conversaciones con el Partido Nacional Libertario (PNL) y los criterios que se están estableciendo para la conformación del futuro gabinete.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Hurtado explicó que el eventual ingreso del PNL al gobierno es una decisión que aún se encuentra en evaluación por parte de dicha colectividad, aunque subrayó que “han habido conversaciones de forma permanente”. “Están definiendo si van a estar o no en el gobierno, y es algo a lo que deben llegar a la libre convicción”, afirmó.

La dirigente comparó este proceso con la experiencia vivida por el propio Partido Republicano en sus primeros años, señalando que “son un partido nuevo” y que atraviesan una etapa de transición similar. En esa línea, sostuvo que las conversaciones “han ido avanzando” y manifestó su convicción de que el PNL sí terminará formando parte del gobierno.

Respecto a la conformación del gabinete, Hurtado reconoció que se evalúa la incorporación de figuras externas al mundo republicano, destacando posibles nombres para el Ministerio de Salud como Enrique Paris, Jaime Mañalich, Luis Castillo y Paula Daza, a quienes calificó como “tremendos nombres”. No obstante, aclaró que existen criterios definidos, entre ellos la prohibición de nombrar familiares, lo que descartaría algunas opciones.

En materia económica, resaltó la eventual llegada del economista José Luis Daza, valorando su experiencia y su rol en el proceso de ajustes fiscales en Argentina. Finalmente, Hurtado descartó asumir la vocería de gobierno, dando por hecha la continuidad de Mara Sedini, y evitó confirmar un eventual nombramiento de Francisco Pérez como canciller, aunque destacó su perfil para reposicionar a Chile en los mercados internacionales y atraer inversión extranjera.

