A dos años del ataque: Presidente Boric reitera condena a la "acción brutal, deshumanizadora y terrorista" de Hamás contra Israel

El Presidente Gabriel Boric reiteró su condena "sin peros, sin matices" al ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel, del que se cumplen dos años y que marcó el inicio de la ofensiva del gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza, que ha causado ya más de 67.000 muertos

En la red social X, el Mandatario sostuvo que "A 2 años del ataque del Hamás a civiles de Israel y la toma de rehenes, algunos de los cuales hasta el día de hoy siguen en cautiverio, reitero la condena del Estado de Chile a esta acción brutal, deshumanizadora y terrorista".

Eso, aseguró el jefe de Estado, "sin peros, sin matices", porque "nunca la violencia contra inocentes es el camino".

Las palabras del Presidente se sumaron a un comunicado emitido por la Cancillería, donde recalcaron que Chile "reafirma su compromiso con la paz y el respeto irrestricto del derecho internacional humanitario".

"El Gobierno de Chile reitera su enérgica condena a las acciones terroristas perpetradas por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que terminaron con la vida de aproximadamente 1.200 personas, entre las que se encontraban connacionales", publicó Cancillería.

"Lamentamos la violencia que hace dos años desencadenó un conflicto sin precedentes en Medio Oriente, con una respuesta desproporcionada por parte de Israel, que ha costado la vida de 67 mil personas en la Franja de Gaza, generando una tragedia humanitaria insostenible", agregaron.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores recalca “la importancia del diálogo” y valoran el plan de paz que se está buscando implementar y "cuyo objetivo es la liberación de rehenes, el cese al fuego permanente, la protección de la población civil, así como la búsqueda de una paz duradera".

