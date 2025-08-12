A cinco años del primer retiro, las siete AFP han pagado US$42.542 millones

A cinco años desde que se aprobara por ley el primer retiro de fondos, las siete AFP han efectuado en total 28.839.886 operaciones de pago entre los tres procesos. Para ello, hasta el 1de agosto pasado, han desembolsado US$42.542 millones.

A igual fecha, los tribunales de familia habían autorizado 630.196 liquidaciones por deudas de alimentos, de las cuales el 94,9% ó 597.983 liquidaciones están pagadas. Para realizar dichos pagos, las AFP han movilizado US$648 millones en total. Cada pago, en tanto, promedió $1.058.801.

Respecto del primer retiro de fondos, las AFP totalizaban 11.108.923 solicitudes aceptadas, de las cuales el 98,8% o 10.971.066 solicitudes están al día. Para realizar esos pagos, las administradoras han destinado, en conjunto, US$15.971 millones, mientras que el pago promedio por solicitud fue de $1.421.988.

Por el segundo retiro de fondos, en tanto, las solitudes exitosas llegan a 9.310.323. De ese total, el 98,1% ó 9.134.507 solicitudes están pagadas, para lo cual las AFP han girado, en total, US$13.660 millones. Por su parte, el pago promedio por solicitud fue de $1.460.711.

En tanto, el tercer retiro de fondos suma 8.866.654 solicitudes exitosas. De ellas, el 98,5% u 8.734.314 solicitudes están al día por US$ 12.911 millones totales. El pago promedio, en tanto, fue de $ 1.443.852.

Finalmente, el proceso de pagos por deudas de alimentos era liderado por AFP Cuprum, con un 100% de avance, seguida por AFP Capital, con el 99,8%, y AFP Habitat, con el 97,5%.

