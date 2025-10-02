A balazos detienen a banda que intentó atropellar a Carabineros en San Ramón

Carabineros detuvo a balazos a tres sujetos con antecedentes delictuales que intentaron atropellar a los funcionarios policiales para evadir un control en la comuna de San Ramón, Región Metropolitana. Una mujer de la banda resultó herida.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía de este miércoles en el sector de Santa Rosa con Venancia Leiva, límite con La Pintana, donde los efectivos policiales detectaron un vehículo sospechoso tenía encargo por robo y en el que se movilizaban dos sujetos y una mujer.

Cuando los funcionarios policiales procedieron con la fiscalización, los sospechosos "intentan atacar a carabineros con el vehículo propiamente tal, configurándose un homicidio frustrado", aseguró el coronel Álex Oporto.

Los efectivos dispararon en dos oportunidades contra el vehículo y lograron detenerlo. La mujer resultó herida, por lo que fue trasladada a un recinto asistencial fuera de riesgo vital. Los dos hombres fueron detenidos.

En el vehículo se encontraron especies procedentes de robos y droga. "Momentos antes estos sujetos andaban en una especie de tour delictual", aseguró el capitán Oporto.

PURANOTICIA