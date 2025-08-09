A balazos detective PDI frustra portonazo en Peñalolén: Hirió a un delincuente

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un portonazo en su contra en la comuna de Peñalolén. De los cinco antisociales dos iban armados, uno fue herido de bala por el policía, mientras que el resto de los delincuentes escapó.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche de este viernes cuando el policía regresaba a su domicilio tras una reunión social.

El jefe de la jefatura jurídica de la PDI, prefecto Arturo Pacheco explicó que los asaltantes descendieron de dos vehículos para cometer el ilícito. Sin embargo, la rápida reacción del funcionario policial, quien portaba arma de fuego, permitió repeler el ataque, disparando entre cinco y seis veces y logrando herir a uno de los delincuentes sin que estos pudieran realizar disparos efectivos.

"Nuestro funcionario, haciendo uso racional de la fuerza legítima que por ley los detectives tenemos, repelió el asalto, viendo en riesgo la integridad de su familia, de terceras personas y sus propios hijos menores de edad; hiriendo a una persona. Se le dieron los primeros auxilios", añadió el prefecto.

Sobre la investigación explicó que "nuestro funcionario y a la vez Carabineros están haciendo la indagatoria respectiva para ubicar al resto de los imputados". Las autoridades trabajan en el sitio del suceso reuniendo evidencia balística, testimonial y de cámaras de seguridad.

Arturo Pacheco añadió que no hubo intercambio verbal entre el funcionario y los asaltantes, por lo que no se cuenta con descripciones físicas claras que permitan determinar nacionalidades o rasgos particulares de los agresores. La coordinación entre la PDI y Carabineros se mantiene activa para localizar a los sospechosos que lograron huir tras el incidente.

