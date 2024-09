A 51 años del Golpe de Estado: Presidente Boric pondrá suma urgencia a proyecto que apunta a derogar la Ley de Amnistía

Junto a autoridades de Gobierno, parlamentarios y parlamentarias, familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, representantes de organizaciones de Derechos Humanos, entre otros invitados, el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado en Chile.

En la instancia, el Mandatario anunció que se dará suma urgencia al proyecto de ley que excluye la aplicación de amnistía, indulto y prescripción a crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.

Con la interpretación del Himno Nacional por parte del coro de dirigentas “Paulette L’Huissier y sus amigas” y un minuto de silencio -en el que Alejandra Holzapfel Picarte, sobreviviente del Ex Centro de Secuestro, Tortura y Violencia Política Sexual Irán 3037; Hada Labrador Urrutia, hermana de Isidro Labrador Urrutia, militante del MIR detenido desaparecido que estuvo detenido en Irán 3037; y Montserrat Figuerola Estévez, gestora del Sitio de Memoria Irán 3037, Ex Centro de Secuestro, Tortura, Violencia y Política Sexual realizaron tres toques de gong en honor a las víctimas de la dictadura civil militar- se inició el acto de conmemoración de los 51años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

En la instancia, el jefe de Estado comenzó homenajeando al ex Presidente Salvador Allende Gossens, a quienes fueron asesinados en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, a detenidos desaparecidos, ejecutados, a quienes fueron perseguidos, encarcelados, torturados y exiliados, recordando que “la muerte, la desaparición, el exterminio de compatriotas por pensar distinto, el término de la democracia y el bombardeo de su símbolo principal que es La Moneda nunca es la única alternativa. Las violaciones a los derechos humanos comenzaron en ese momento cero y son indivisibles del Golpe de Estado de aquel día”.

Además, el Mandatario anunció que se dará suma urgencia a la tramitación de un proyecto de ley presentado en 2014 para excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, que implica la derogación de la Ley de Amnistía, cumpliendo así con las recomendaciones realizadas para el Estado de Chile por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y por dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006 y del 2013, respectivamente.

“Entendemos esta acción no solamente como una apuesta al día de nuestra legislación en materia de derechos humanos, sino también como un acto de reafirmación de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que ninguna ley los puede borrar”, expresó.

Junto a ello, también recordó los avances que se han realizado, como es el compromiso realizado por el Estado en su conjunto con el Plan Nacional de Búsqueda, Justicia y Verdad, que encabeza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero también de compromisos,como la entrega de las carpetas de los archivos de la Comisión de Verdad a familiares de las víctimas; la renovación del Memorial de los Detenidos Desaparecidos y los Ejecutados Políticos del Cementerio General, que se iniciará en 2025; además de la tramitación de un proyecto de ley para tipificar el delito de desaparición forzada de personas y otro para dar acceso a los archivos del Informe Valech por parte de los tribunales de justicia y el Plan Nacional de Búsqueda, Justicia y Verdad.

En la ceremonia de conmemoración la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se dirigió a las y los presentes para hablar de la instalación de un espacio permanente para homenajear a los ex ministros del Interior asesinados en dictadura: Carlos Prats, Orlando Letelier y José Tohá, y que desde hoy se conocerá como el “Salón de los ministros”.

“Todos saben que murieron de a uno, que fueron prisioneros de a uno, pero que los persiguieron en grupo, que su drama los trasciende a la tragedia personal y familiar. Víctimas, conocidas y anónimas, las que han encontrado justicia y las que no, compartimos una misma historia, y no somos solo herederos de nuestros respectivos padres, de nuestras parejas, de nuestros hermanos o de nuestros compañeros de partido, somos herederos de una generación de hombres y mujeres chilenos que intentaron algo grande, enorme, que resonó en todo el mundo, intentaron hacer una patria que fuera justa para todos y que fuera libre, lo intentaron además por los medios correctos, la transformación democrática, el gobierno constitucional, la promoción de la organización social, y aunque no lograron su propósito y sin duda cometieron también errores en su intento, dejaron un testimonio que es esperanza hasta el día de hoy en todas partes”.

Finalmente, el Presidente Boric dirigió unas palabras a las agrupaciones de Derechos Humanos del país: “Quiero rendir un sentido homenaje en mi condición de Presidente de la República y a nombre de Chile a las agrupaciones de sobrevivientes, a las agrupaciones de familiares y a las agrupaciones de derechos humanos. Sin ustedes, sin su digna porfía no hubiese sido posible avanzar en verdad, en justicia y en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos que sea capaz de traspasar las generaciones. Sabemos que el pasado no se puede modificar, pero sabemos también que se puede aprender de él y que los derechos humanos se deben respetar siempre, en todo lugar, sin importar el signo político del gobierno de turno (...) A 51 años del Golpe de Estado renovamos nuestro compromiso: democracia y derechos humanos siempre, en nuestra patria y en todos los pueblos del mundo”.

