A 11 días del fatal accidente, Codelco remueve a Andrés Music de la gerencia general de la mina El Teniente

Codelco anunció esta tarde la salida de Andrés Music Garrido como gerente general de la División El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo. La decisión se produce a 11 días de la tragedia que cobró la vida de seis trabajadores.

A través de un comunicado oficial, la compañía estatal precisó que el término de las funciones del ejecutivo fue un acuerdo mutuo. "La Presidencia Ejecutiva de Codelco y el señor Andrés Music Garrido, gerente general de la División El Teniente, han acordado el término de las funciones de este último en la Corporación a partir de mañana, martes 12 de agosto", señaló el comunicado. Este lenguaje corporativo indica que la salida no se trataría de una destitución unilateral, sino de un entendimiento entre ambas partes.

La decisión tiene lugar a poco más de una semana del fatal derrumbe que impactó a la división. El accidente, provocado por un evento sísmico, generó un profundo pesar en la minera estatal y en todo el país, que se solidarizó con las familias de las seis víctimas. La magnitud de la tragedia ha puesto el foco en los protocolos de seguridad y en la gestión de las operaciones en las minas.

Con la salida de Music, el desafío para Codelco es nombrar a un sucesor que no solo asuma la dirección de una de las operaciones más importantes del mundo, sino que también lidere la recuperación y fortalezca la confianza en la seguridad de la división en un momento crítico.

