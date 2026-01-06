70% de los chilenos está de acuerdo con el ataque de EE.UU. a Venezuela según encuesta Panel Ciudadano-UDD

La encuesta Panel Ciudadano-UDD, arrojó que el 70% de los chilenos está de acuerdo (25%) o muy de acuerdo (55%) con la operación de EE.UU. en Venezuela.

Según consigna el sondeo que publica El Mercurio, por el lado de los venezolanos en Chile, los porcentajes fueron de 12% para de acuerdo y de 82% para muy de acuerdo con la acción estadounidense.

Además, el 59% de los chilenos piensa que lo ocurrido en Venezuela será “positivo” para nuestro país, mientras que el 75% de los venezolanos piensa lo mismo.

Asimismo, el 60% cree que en situaciones como la de Venezuela “debe primar más la defensa de la democracia, incluso con una intervención externa”.

Finalmente, si bien casi el 75% de los inmigrantes venezolanos se sienten esperanzados tras la caída de Nicolás Maduro, solo el 48% expresó que volvería a su país.

