686 prófugos de la justicia fueron detenidos en masivo operativo de Carabineros a nivel nacional

Un total de 686 personas detenidas a nivel nacional dejó el Servicio Integral de Búsqueda de Prófugos de la Justicia y Control Migratorio desarrollado por Carabineros durante la tarde del miércoles.

El despliegue policial contempló la participación de 2.425 funcionarios, distribuidos en distintas zonas del territorio nacional, con el propósito de fortalecer las labores de prevención, control y búsqueda de personas que mantienen órdenes judiciales pendientes.

Del total de detenidos, 337 corresponden a personas que mantenían órdenes judiciales vigentes, mientras que otras 349 fueron aprehendidas en situación de flagrancia. Asimismo, 475 personas quedaron sujetas a control de detención, mientras que otras fueron sometidas a distintas situaciones procesales, de acuerdo con los antecedentes de cada procedimiento.

En materia de prevención y fiscalización, el servicio permitió efectuar 31.927 controles preventivos, de los cuales 18.761 correspondieron a controles de identidad y 13.166 a controles vehiculares. A ello, se sumaron 599 fiscalizaciones a establecimientos, incluyendo 283 locales de expendio de alcoholes, 246 locales comerciales y 70 correspondientes a otras entidades. Como resultado de estas acciones, se cursaron 1.669 infracciones, principalmente por incumplimientos a la normativa de tránsito.

En el ámbito de decomisos e incautaciones, Carabineros registró el decomiso de 5,5 kilogramos de distintas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana elaborada, pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina.

También fueron incautadas 21 armas, correspondientes a 15 armas blancas y seis armas de fuego, además de seis cartuchos de munición. En paralelo, se recuperaron o incautaron 162 vehículos, entre automóviles, camionetas, motocicletas, buses, micros, camiones y furgones.

Carabineros además detuvo a 60 personas extranjeras, de las cuales 48 mantenían situación migratoria regular y 12 se encontraban en situación irregular.

(Imagen referencial: Carabineros)

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