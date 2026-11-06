67 ciudadanos extranjeros fueron expulsados de Chile con destino a Colombia, Ecuador y Bolivia

En el marco de un nuevo operativo aéreo coordinado por el Gobierno, 67 personas extranjeras fueron expulsadas del país este viernes.

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), dependiente del Ministerio del Interior, informó sobre la salida de un vuelo chárter comercial.

Los expulsados corresponden a 39 ciudadanos colombianos, 12 bolivianos y 16 ecuatorianos.

La gran mayoría es por casos de ingresos por paso no habilitado. Le siguen otros delitos como asociación ilícita, receptación de vehículo motorizado, robo con intimidación, robo con violencia, microtráfico o tráfico ilícito de drogas.

Según dio a conocer la Subsecretaría del Interior, durante este año se han concretado un total de 2.136 expulsiones. Desde el 11 de marzo hasta la fecha se contabilizan 1.840.

El subsecretario Máximo Pavez dijo que con el operativo de este viernes, “el Gobierno alcanza 12 vuelos en casi ocho meses, triplicando la frecuencia mensual de estas operaciones”.

Mientras que el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, mencion que “estamos utilizando en este momento $1.700 millones solicitados al Ministerio del Interior, que vamos a utilizar de aquí a diciembre”.

“Pero la buena noticia es que el Congreso Nacional hace unos días nos ha aprobado en la comisión mixta $11.600 millones solo para expulsiones para el año 2027”, añadió.

Las autoridades informaron que entre enero y octubre se han registrado 11.625 salidas voluntarias de extranjeros. De ese total, 9.360 corresponden a venezolanos y 1.060 a colombianos.

Mientras que entre enero y octubre se reportan 320 casos de personas denunciadas en la frontera. Según el Ejecutivo, la cifra “representa una caída del 93% respecto de los 4.612 casos de 2025”.

(Imagen: @PDI_CHILE)

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