57% de las audiencias en Chile cree que la Inteligencia Artificial aumentará la generación de fake news en el periodismo

Un nuevo reporte basado en una encuesta a más de 2.000 personas, revela que los usuarios de medios en Chile muestran una notable reticencia hacia las noticias generadas por Inteligencia Artificial. Así, el reporte indica que el 59.1% de los encuestados dice no estar dispuesto a consumir noticias generadas por sistemas de inteligencia artificial, mientras que solo un 22.9% opina lo contrario.

Estos son algunos de los resultados presentados en el «Reporte Especial: Inteligencia Artificial y Audiencias en Chile», liderado por la profesora titular de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Claudia Mellado, junto a Alexis Cruz, de la U. Católica de Chile, y Tomás Dodds, de la U. de Leiden.

“Nuestro informe muestra que la IA en el periodismo chileno enfrenta un panorama inicial desalentador. Los resultados revelan que la mayoría del público (casi el 60%) desconfía de las noticias generadas por IA. Sin embargo, la IA tiene un potencial transformador en el periodismo, por ejemplo ofreciendo análisis de datos o identificación de tendencias. La clave reside en un desarrollo responsable y transparente de la IA, en colaboración con los periodistas, para garantizar la ética, la calidad y la confianza en este nuevo contexto informativo. El informe entonces hace un llamado a los periodistas para que aborden las preocupaciones del público y aprovechen las oportunidades que ofrecen estas tecnologías de manera positiva y responsable”, afirmó la profesora Mellado.

Este reporte, uno de los primeros a nivel mundial en analizar la percepción de las audiencias sobre el futuro del periodismo en el marco de la inteligencia artificial, también señala que el 57,7% de los encuestados cree que el uso de la IA llevará a un aumento en la producción y difusión de noticias falsas.

“Las preocupaciones por el sesgo algorítmico, la amenaza a la credibilidad, la proliferación de desinformación y otros problemas, promueven esta percepción negativa. Por eso es que este estudio es tan importante, porque viene a resaltar que si los medios chilenos abordan estas inquietudes de forma proactiva y garantizan un desarrollo tanto responsable como transparente de estas tecnologías, se podría revertir esta tendencia y lograr una integración positiva en el periodismo”, agregó Alexis Cruz.

En torno al impacto de la inteligencia artificial en el trabajo de los medios de comunicación y los periodistas, en general, los encuestados señalan que la implementación de esta herramienta tendrá un efecto negativo. Un 67,8% y un 60,5% no cree que el uso de la IA por parte de los medios mejore la credibilidad y la calidad de las noticas, respectivamente, mientras que un 57,2% no considera que la integración de las tecnologías de IA en los medios mejore el trabajo de los periodistas.

“Los sistemas de IA no están llamados a no cometer errores. Por el contrario, estos sistemas están llamados a tratar de contestar y crear el contenido que los usuarios piden. Este es el contexto que hace que muchos de nuestros encuestados crean que sistemas automatizados y la IA generativa pueden ser ocupadas para generar más desinformación. Lo que es interesante no es sólo si la gente cree que la inteligencia artificial va a incrementar o no las noticias falsas, sino qué tan confiados están en su capacidad para distinguir la desinformación”, afirmó Tomás Dodds.

Por último, se puede observar que existe una baja capacidad por parte de la audiencia para identificar el uso de la Inteligencia artificial en las noticias. De los encuestados, sólo el 25,5% dice sentirse capaz de lograr detectar el uso de las IA en la generación de contenido noticioso.

“En este sentido, los resultados presentados en este informe señalan que la alfabetización mediática puede ser una herramienta útil para combatir la desinformación y los sesgos que hoy se asocian con la inteligencia artificial. Se espera que una mayor alfabetización mediática promueva una comprensión más matizada de la inteligencia artificial. Sin embargo, la percepción pública de la IA también va a depender de la evolución responsable de los sistemas basados en IA, la accesibilidad a educación tecnológica, y la transparencia en el entrenamiento de los algoritmos. Hoy entendemos que para revertir la percepción negativa actual y construir un futuro donde la IA se integre positivamente en la sociedad, se necesita de un esfuerzo conjunto y multifacético por parte de distintos actores”, puntualizó Mellado.

Los datos del «Reporte Especial: Inteligencia Artificial y Audiencias en Chile» fueron recopilados por la empresa de investigación de Mercado Feedback y se centraron en analizar el consumo, evaluación y percepción de las audiencias chilenas del uso de la inteligencia artificial en los medios y el periodismo. Los encuestados, todos mayores de 18 años, pertenecen a las regiones Metropolitana, del Biobío y de Valparaíso, las cuales en su conjunto representan un 60% de la población total del país.

PURANOTICIA