53 carabineros reforzarán la seguridad en cinco comisarías de la Prefectura Central

Con la presencia del ministro de Seguridad, Luis Cordero, y del director nacional de Orden y Seguridad, general Rodrigo Espinoza, se presentó oficialmente a los 53 carabineros y carabineras que se incorporarán a cinco comisarías de la Prefectura Central para reforzar las labores preventivas y de control en zonas de alta demanda operativa.

Estos nuevos funcionarios forman parte del contingente de 1.100 carabineros egresados la semana pasada desde distintas escuelas de formación en todo el país. Su llegada busca fortalecer el combate contra el crimen organizado y mejorar la seguridad en sectores estratégicos como el barrio Meiggs, Yungay y Estación Central.

La distribución del personal será la siguiente: la 1ª Comisaría contará con 9 hombres y 2 mujeres; la 3ª Comisaría, con 7 hombres y 3 mujeres; la 4ª Comisaría, con 11 hombres y 1 mujer; la 21ª Comisaría de Estación Central, con 7 hombres y 5 mujeres; y la 58ª Comisaría, con 6 hombres y 2 mujeres.

En su discurso, el ministro Cordero recalcó que "estos nuevos carabineros representan la respuesta a las demandas de seguridad de la ciudadanía. Su carrera puede llevarlos a distintos puntos del país, pero siempre deberán actuar con estricto apego a la doctrina institucional, a la Constitución y a la ley".

Agregó que "ustedes serán guardianes de la confianza ciudadana y custodios de la seguridad de miles de familias chilenas".

Por su parte, el coronel Claudio Pávez, jefe de la prefectura Central, valoró el compromiso y profesionalismo de la nueva dotación, señalando que su incorporación permitirá intensificar patrullajes preventivos, mejorar la cobertura de servicios y estrechar el vínculo con la comunidad.

PURANOTICIA