500 funcionarios de Gendarmería que cumplían labores administrativas pasarán a reforzar la seguridad en cárceles

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto al subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, y el recién nombrado director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, anunciaron medidas para fortalecer la seguridad penitenciaria.

El secretario de Estado confirmó que Gendarmería reforzará las tareas operativas y de seguridad penitenciaria con 500 funcionarios.

“Se han redestinado desde funciones administrativas a funciones de control directo en los establecimientos penitenciarios a 500 funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile, acción que nosotros le pedimos al director nacional que concretara en 48 horas, para fortalecer la seguridad penitenciaria”, indicó el titular de Justicia.

Además, el ministro adelantó que el régimen que actualmente rige en el Recinto Penitenciario Especial de Máxima Seguridad de Santiago se replicará en unidades penales de regiones que cuentan con instalaciones de estas características.

“Ha sido una medida que permite mantener mejor control al interior de los módulos de máxima seguridad y en particular en el recinto especial de alta y máxima seguridad de Santiago, que fue el primero que contó con este régimen especial, se va a extender a otras regiones del país, a los módulos de máxima seguridad, el mismo régimen estricto, con visitas a través de locutorio, encomiendas restringidas, dos horas de patio, y un monitoreo constante y permanente en celdas que son individuales, pero además también tienen uniformes”, detalló.

Y añadió que “desde hace dos meses se implementaron los uniformes, se ha evaluado positivamente por parte de Gendarmería esta medida y esto se va a extender a otras regiones del país”.

Por su parte, el director nacional de Gendarmería señaló que “dentro de los énfasis que pondremos, en lo inmediato, está el reforzamiento de la seguridad interna de los establecimientos, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado y combatir la corrupción. Nuestro compromiso permanente con el país y la comunidad es seguir trabajando de manera comprometida y profesional, poniendo por sobre los intereses individuales, los intereses del estado de Chile”.

Las autoridades también confirmaron que Chile contará con apoyo internacional de parte de expertos de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo, a objeto de evaluar y fortalecer la clasificación y segmentación de población penal.

