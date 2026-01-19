50% de los encuestados por Cadem dijo estar de acuerdo con fallo a favor de Claudio Crespo: un 39% expresó su rechazo

La más reciente edición de la encuesta Plaza Pública, elaborada por Cadem, entregó nuevos antecedentes sobre la percepción ciudadana en torno al caso de Gustavo Gatica, que derivó en la absolución del excarabinero que le disparó.

Según el sondeo, un 83% de las personas consultadas señaló haber sabido o escuchado sobre la absolución del exoficial de Carabineros Claudio Crespo en el caso Gatica. En cuanto al fallo judicial, un 50% manifestó estar de acuerdo con la resolución, mientras que un 39% expresó su desacuerdo.

Respecto a las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre este caso, un 47% se mostró en desacuerdo con que el Mandatario haya manifestado desconcierto ante la absolución. A ello se suma que un 50% rechazó que el jefe de Estado haya expresado tristeza frente al hecho de que, pese a confirmarse que el exfuncionario policial realizó los disparos contra Gatica, no se dictara condena.

En relación con la violencia registrada durante el estallido social, un 57% de los encuestados consideró que el uso de la fuerza por parte de Carabineros y el Ejército fue proporcional al nivel de violencia existente en las calles. En contraste, un 38% opinó que dicha actuación fue excesiva y que se abusó del poder.

