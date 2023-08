50 años del golpe de Estado: RN advierte que "es muy probable" que se resten de homenaje a Allende en la Cámara

El jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum, explicó que "no hubo votación ni se nos consultó. De hecho, RN, la UDI, Evópoli, el PDG no estuvieron de acuerdo, pero no es algo que podamos evitar".