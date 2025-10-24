48 chilenos llegaron al país tras ser deportados desde EE.UU.: seis fueron puestos a disposición de la justicia

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dio a conocer que el jueves aterrizó un vuelo con 48 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos, de los cuales seis fueron puestos a disposición de la justicia por órdenes de detención pendientes.

El secretario de Estado detalló que 42 son hombres y 6 son mujeres y señaló que se logró “garantizar un retorno ordenado, gracias al procedimiento efectuado en coordinación entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto con la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras instituciones del Estado”.

Además, explicó que “al arribo de los vuelos a nuestro país, se realiza el control migratorio, se verifica la identidad y la situación judicial de cada persona retornada; quienes registran órdenes de detención vigentes son puestos inmediatamente a disposición de la justicia”.

Elizalde hizo un llamado a “utilizar la Visa Waiver con responsabilidad y a evitar siempre sobreestadías, cumpliendo con los plazos autorizados para prevenir deportaciones. El respeto a estas normas es fundamental para mantener un historial migratorio sin infracciones y garantizar futuros viajes a Estados Unidos sin inconvenientes”.

"Desde el Ministerio del Interior reiteramos nuestro deber con la seguridad pública y el respeto al Estado de Derecho, trabajando estrechamente con las autoridades nacionales e internacionales para asegurar que estos procesos se desarrollen de manera ordenada y conforme a la ley", añadió.

Cabe señalar que el número total de chilenos deportados durante la administración del presidente Donald Trump asciende a 224 personas, de las cuales 203 han regresado en vuelos chárter y 21 en vuelos comerciales.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA