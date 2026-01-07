27 mil estudiantes de liceos emblemáticos de la capital quedaron bajo la dirección y supervisión del SLEP Santiago Centro

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, en la ceremonia de traspaso de las escuelas y liceos públicos al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, anunció una inversión superior a los $2.800 millones para mejorar establecimientos.

El traspaso incluye a los liceos emblemáticos Instituto Nacional, Liceo 1 Javiera Carrera, Liceo de Aplicación y el Internado Nacional Barros Arana (INBA), entre otros que dependían de la Municipalidad de Santiago.

En total, 27 mil estudiantes pasaron a quedar bajo la dirección y supervisión técnico-pedagógica del SLEP Santiago Centro, junto a 2.068 docentes y 1.361 asistentes de la educación, que de esta manera tienen un nuevo empleador.

La subsecretaria Arratia indicó que “iniciamos una etapa histórica para la educación pública en la comuna de Santiago. Quiero reconocer el trabajo de instalación que ha realizado el Servicio Local, en coordinación con la Municipalidad de Santiago y las comunidades educativas, para concretar el traspaso del servicio educativo, como parte del proceso nacional de implementación de la Nueva Educación Pública”.

En tanto, la directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, detalló que las inversiones anunciadas consideran el inicio del Plan de Infraestructura 2026-2031, que contempla obras de conservación, regularización y modernización de los espacios educativos, además de obras de mantención por otros $700 millones adicionales que se ejecutarán durante el verano para el mejoramiento de servicios eléctricos, de gasfitería y techumbres, entre otras acciones.

Además del SLEP Santiago Centro, nueve Servicios Locales de Educación Pública concretaron su traspaso educativo a contar del 1 de enero de 2026, lo que significa que más de 160 mil estudiantes y párvulos, junto a cerca de 30 mil docentes, asistentes de la educación y educadoras, y 827 establecimientos educacionales, pasaron a formar parte de la Nueva Educación Pública.

La incorporación de estos 10 nuevos Servicios Locales implica que 46 comunas se suman a los SLEP Marga Marga, Tamarugal, Aconcagua, Los Álamos, Los Andes, Los Parques, Petorca, Puelche, Santiago Centro y Valle Diguillín, los que iniciaron la administración del servicio educativo con el comienzo del año.

De esta forma, el Sistema de Educación Pública cuenta actualmente con 36 Servicios Locales en funcionamiento, lo que representa más del 50% del nuevo sistema ya instalado a nivel nacional. En su conjunto, el sistema atiende a más de 640 mil estudiantes y párvulos, y considera a casi 119 mil docentes, asistentes de la educación y educadoras de párvulos.

