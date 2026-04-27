20 homicidios se registraron la semana pasada a nivel nacional: uno menos que igual período de 2025

Un total de 20 homicidios consumados tuvieron lugar en el país entre el 20 y el 26 de abril. Así lo dio a conocer el Gobierno, mediante los datos entregados por el Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV), entidad dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Esta cantidad de crímenes es casi idéntica a la observada en el mismo lapso de 2025, fecha en la que se sumaron 21 de estos casos.

Al contrastar estos números con los siete días inmediatamente anteriores, el documento evidenció un incremento considerable. Desde la repartición gubernamental puntualizaron: “Lo anterior significa un aumento del 53,85% respecto de la semana pasada, cuando se registraron 13 homicidios consumados”.

En cuanto a la tendencia acumulada, el periodo comprendido desde el 11 de marzo al 26 de abril arroja un saldo de 122 víctimas. Sobre este balance, la subsecretaría detalló que “son 8 menos que en el mismo período del año anterior y 5 menos que el promedio acumulado entre los años 2018 y 2025”.

Si se analiza el panorama de todo el año en curso, específicamente entre el 1 de enero y el 26 de abril, el registro alcanza las 306 víctimas a nivel nacional. Dicho volumen evidencia una caída del 13,3% en comparación con el año 2025, situación que precisaron indicando que “Esto se traduce en 47 víctimas menos”.

Finalmente, el balance hizo hincapié en el carácter preliminar de esta información, la cual se nutre directamente de los registros elaborados por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. A modo de advertencia, aclararon que "las cifras semanales de homicidio informadas por el Gobierno corresponden a registros que pueden presentar variaciones tras el proceso de validación interinstitucional del Observatorio de Homicidios”.

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