193 personas fueron detenidas a nivel nacional en conmemoración del Día del Joven Combatiente: 15 son extranjeros

Tras los incidentes registrados en el marco de una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, las autoridades entregaron un balance que cifra en 193 el total de personas detenidas a nivel nacional.

Según el reporte oficial, la mayor concentración de arrestos ocurrió en la región Metropolitana con 127 casos, mientras que en el resto de las regiones se contabilizaron 66 detenciones.

Respecto al perfil de los aprehendidos, el informe detalla que el grupo está compuesto por 173 hombres y 20 mujeres. En cuanto al rango etario, se precisó que 170 son adultos y 23 corresponden a menores de edad. Asimismo, se informó que 178 de los involucrados son de nacionalidad chilena y 15 son extranjeros.

Ante estos hechos, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, ratificó que se interpondrán acciones legales para perseguir las responsabilidades penales de los implicados. “Están siendo presentadas a los tribunales y el Ministerio de Seguridad se va a encargar también de respaldar con distintas querellas para tratar que esas personas estén tras las rejas”, aseguró-.

La autoridad, quien se trasladó este lunes junto al gobernador Claudio Orrego hasta las dependencias municipales de Huechuraba para evaluar los daños tras un ataque nocturno, se refirió al saqueo que afectó a dicha zona. Sobre este incidente, aclaró que “se produjo un hecho de delincuencia puntual. Hubo delincuentes que creyeron que en la caja fuerte había dinero y, por lo tanto, lo que hicieron fue ingresar y tratar de robar la caja fuerte. Esto es delincuencia pura. Esto no tiene nada que ver con fechas simbólicas”, enfatizó.

Finalmente, abordó la situación de una mujer herida a bala en la comuna de San Bernardo, descartando tajantemente que el disparo proviniera de efectivos policiales. Al respecto, explicó que “Carabineros en ese momento estaba siendo atacado con armas de fuego, recibiendo disparos y consta en el blindaje del vehículo en que se desplazaba Carabineros y, por lo tanto, está claro que la fuente del disparo no es Carabineros”.

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