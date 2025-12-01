17 años de cárcel para exdirector de la PDI, Héctor Espinoza, por delitos de corrupción

El exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, fue sentenciado a 17 años de cárcel tras ser condenado por delitos de corrupción.

La jornada de este lunes, en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se realizó la lectura de sentencia para el exPDI, condenado por delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

La jueza Carolina Escandón Cox, entregó el fallo contra la otrora autoridad, indicando que se les deberán abonar los 1.500 días que Espinosa lleva bajo prisión preventiva como medida cautelar.

El tribunal impuso una pena total de 17 años de cárcel contra Espinosa. Por lo que deberá cumplir 13 años de presidio efectivo, descontando los cuatro que estuvo con medidas cautelares durante lo que duró la investigación.

Tendrá inhabilidad absoluta y perpetua para cargos servicios públicos, además de la privación de derechos políticos. También se le incautará un departamento en Las Condes, el cual fue comprado con dinero obtenido fraudulentamente.

En tanto, María Magdalena Neira, su cónyuge, fue informada una sentencia de 541 días por el delito de lavado de activos.

El fiscal Jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, valoró la resolución del tribunal, aseverando que el caso "marca un precedente".

Sepúlveda argumentó que se trata de una investigación importante "por la alta investidura de la persona, los delitos graves cometidos, que involucran un perjuicio importante al Fisco, y se lograron penas bastante elevadas y proporcionales al daño".

PURANOTICIA