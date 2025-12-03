167 conductoras se suman al transporte público de Red Movilidad en la región Metropolitana

Un total de 167 conductoras se sumaron durante el trimestre julio-septiembre a Red Movilidad, según informó el Ministerio de Transportes. Con dichas incorporaciones, ya son 2.323 mujeres las que están tras el volante del sistema de transporte público capitalino.

Este crecimiento es resultado de un esfuerzo multisectorial entre el Gobierno, las empresas operadoras y los municipios, los que en su conjunto han impulsado iniciativas como el programa Mujeres Conductoras, que entrega becas para obtener la licencia profesional y la inserción laboral.

En el marco de la Ceremonia Mejores Conductores y Conductoras RED 2025, que se realiza anualmente, el ministro Juan Carlos Muñoz dijo que el rostro de mujer que se le ha dado a Red Movilidad no sólo ha entregado viajes más seguros y amables para los usuarios, sino también ha otorgado una fuente estable de trabajo, independencia económica y transformándolas en el sustento de sus hogares.

De los cerca de 18.000 conductores que actualmente tiene Red Movilidad, las mujeres representan un 12,63%. Sólo en el último año se sumaron 426 conductoras, siendo la mayoría jefas de hogar. Al respecto, la directora de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Paola Tapia, destacó el aporte que ha significado el Programa Mujeres Conductoras, el cual ha potenciado el empoderamiento e independencia económica de mujeres de comunas como La Pintana, Renca, Puente Alto, Huechuraba, permitiéndoles compatibilizar trabajo con labores de cuidado.

“El Programa Mujeres Conductoras aporta capacitando a quienes lo realizan, mejorando la calidad de sus vidas y entregándoles la oportunidad de un empleo formal. De quienes han cursado el programa, más del 61% realizan labores de cuidado y 43,2% estaban sin trabajo al iniciarlo. Ser conductora de Red Movilidad otorga autonomía económica y un trabajo compatible con la vida familiar y personal”, enfatizó la directora del DTPM.

Las autoridades de transporte destacaron estas cifras en el marco de una nueva premiación de las y los mejores conductores del 2025. La iniciativa reconoció la labor que realizan a diario quienes están al volante, y que destacan por un adecuado servicio a los usuarios, detención, conducción sin frenazos ni movimientos bruscos, amabilidad, y que este año además incorporó como criterio la atención de accesibilidad universal.

PURANOTICIA