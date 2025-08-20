16 menores de edad han muerto entre enero y julio de este año por causa de armas de fuego

La Defensoría de la Niñez informó que, entre enero y julio de este año, 16 menores de edad han muerto por causa de armas de fuego.

La entidad indicó que las cifras provienen del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), del Ministerio de Salud, que ofrece antecedentes semanales de disparos a menores de edad con resultado de muerte. Esta información fue complementada con datos del Ministerio Público respecto del tipo de delitos.

El análisis de la Defensoría de la Niñez contempla índices entre 2022 y 2025 y remarca algunas cifras destacadas que se dan desde 2023.

En cuanto a regiones, la Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos, con 92 fallecimientos entre 2022 y julio 2025, un 59% del total nacional.

Respecto a las comunas, el organismo detalló que “se observa que Quilicura concentra la mayor cantidad de fallecimientos por armas de fuego, con siete casos registrados entre 2023 y julio de 2025. Le sigue San Bernardo, con cinco fallecimientos en el mismo período”.

“Comunas como La Florida, Los Ángeles, Maipú y La Granja presentan cifras preocupantes, ya que en lo que va de 2025 han alcanzado números similares a los registrados durante todo el año 2024”, añadieron.

(Imagen referencial)

