16 delincuentes ingresaron a robar a la casa de una Concejala en La Pintana: intimidaron a la familia y golpearon a uno de ellos

La concejala independiente de La Pintana, Marcela Poveda, y su familia, sufrieron un megaturbazo en su domicilio ubicado en la misma comuna, por parte de 16 sujetos armados que robaron diversas especies y escaparon con disparos al aire ante la reacción de los vecinos que salieron en defensa de las víctimas del delito.

Según los antecedentes policiales, cerca de las 23:00 horas, delincuentes llegaron a bordo de cinco vehículos e ingresaron a la fuerza al inmueble donde estaban cuatro integrantes del grupo familiar: dos adultos y dos jóvenes, a quienes intimidaron con armas de fuego, siendo una de las víctimas golpeada por los hampones.

Posteriormente los antisociales escaparon con diversas especies de valor, entre ropa, juguetes y teléfonos celulares, todo avaluado en 8 millones de pesos.

Tras la denuncia, el caso comenzó a ser indagado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, cuyo inspector de la Biro Sur, Eduardo Isla, señaló que "en horas de la noche, alrededor de 16 sujetos ingresaron a un inmueble ubicado en la comuna de La Pintana y, utilizando armas de fuego, procedieron a intimidar a la totalidad del grupo familiar compuesto por cuatro personas mayores de edad".

"Luego de intimidar a estas personas, sustraen diversas especies y ante el actuar de vecinos, quienes comenzaron a gritar y a lanzar piedras a estos sujetos, huyen del sitio del suceso y efectúan diversos disparos al aire", añadió el oficial de la policía civil.

