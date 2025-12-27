16 compañías de Bomberos combaten incendio en Alameda y Maipú

Un incendio de gran magnitud afecta desde la tarde de este sábado y galería comercial ubicada en la intersección de calle Maipú con Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, en pleno centro de Santiago, situación que motivó la declaración de tercera alarma debido a la complejidad de la emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago desplegó un amplio contingente, con 16 compañías trabajando intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague hacia otros recintos colindantes en el eje céntrico.

Por seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, Carabineros suspendió el tránsito vehicular en el tramo de calle Maipú hacia el norte por Alameda, al poniente de la comuna de Santiago, permitiendo un acceso expedito a Bomberos y personal de apoyo.

El incendio fue reportado alrededor de las 16:30 horas y, al inicio, se encontraba fuera de control. Las causas del siniestro serán investigadas una vez que los voluntarios logren contener completamente la emergencia y asegurar la zona.

PURANOTICIA