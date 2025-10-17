150 personas fueron evacuadas por incendio que afectó a un departamento en el piso 18 de un edificio en Santiago

Un incendio se produjo en un edificio ubicado en la intersección de Santo Domingo y Chacabuco, en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

La emergencia que fue controlada, afectó a un departamento del piso 18, hasta donde llegó el Cuerpo de Bomberos de la comuna.

“Con voluntarios y máquinas de 10 Compañías ante Alarma de Incendio en departamento de piso 18, en edificio de calle Santo Domingo y Chacabuco, en la comuna de Santiago”, informó la institución.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Piero Tardito Aguilera, indicó que “tenemos un fuego declarado, incendio declarado en el piso 18, el cual por la combustión se produce bastante humo”.

Agregó que “se propaga por el interior del edificio hasta los pisos superiores“.

Tardito detalló que “actualmente, hay 150 personas que están evacuadas“.

Respecto a las personas afectadas, indicó que “hay 9 personas que están siendo atendidas por personal del SAMU".

(Imagen: @fdo2000)

