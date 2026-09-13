13 personas fueron detenidas tras robo de 6.500 kilos de carne en Lampa

Carabineros OS9 detuvieron a 13 personas por el robo y receptación de un camión con 6.500 kilos de carne, cometido al interior de una parcela en la comuna de Lampa, Región Metropolitana.

Los efectivos lograron ubicar el camión en Avenida Argentina con España, en Lampa, procediendo a la detención de las primeras seis personas vinculadas al hecho y a la recuperación de 24 cajas contenedoras de carne.

Posteriormente, y a partir de información obtenida durante el proceso investigativo, los funcionarios especializados establecieron la existencia de un local comercial que mantenía otra parte del cargamento robado, procediendo a su incautación y a la detención del locatario.

Asimismo, Carabineros logró establecer la existencia de un galpón ubicado en calle México, comuna de Recoleta, donde se encontraron varias cajas contenedoras de carne sustraída.

En el lugar fueron detenidos dos hombres adultos, quienes correspondían al encargado y propietario del recinto.

Hasta el momento, la investigación desarrollada por OS9 ha permitido detener a un total de 13 personas vinculadas a los distintos niveles del ilícito, incluyendo los autores de la sustracción y quienes habrían participado posteriormente en la receptación de las especies.

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