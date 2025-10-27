12 niñas lesionadas deja choque entre furgón escolar y vehículo en Recoleta: Dos fueron trasladadas a un centro asistencial

Una semana después de la muerte del niño Esteban Hermosilla en Recoleta, nuevamente un furgón escolar tuvo un accidente en la misma comuna, producto del cual 12 estudiantes resultaron lesionadas.

El vehículo iba con 12 niñas del colegio María Teresa Cancino de Recolate y colisionó con un automóvil particular, en Avenida Dorsal con Santa Ana.

Según detallaron desde Bomberos, afortunadamente no hubo menores con lesiones de carácter grave, pero sí dos estudiantes que fueron atendidas por personal del SAMU y derivadas a un centro asistencial por “temas protocolares”.

"Fue una colisión menor, de un vehículo particular con un furgón escolar con 12 niñas en el interior. Las niñas, felizmente, fueron lesiones leves, sólo contusiones. Dos de las lesionadas fueron trasladadas hasta un centro asistencial por temas protocolares", comentó el teniente Nicolás Tapia de Bomberos.

"El conductor del segundo vehículo también con contusiones, ninguno de gravedad", agregó.

Se trata del cuarto accidente protagonizado por un furgón escolar en menos de una semana.

