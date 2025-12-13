Nacional desiste de fichar a Paulo Díaz por alto costo del pase

Paulo Díaz, zaguero chileno formado en Palestino, no está en los planes de River Plate para la temporada 2026, pese a contar con un contrato vigente hasta finales de 2027. El jugador no fue considerado por el DT Marcelo Gallardo en los últimos partidos del torneo argentino, por lo que busca un nuevo equipo que le permita continuidad y protagonismo.

Sin embargo, la negociación se complicó por la resolución de contrato de 10 millones de dólares, que River Plate exige para dar salida al defensor. Aunque el club argentino está dispuesto a negociar, la cifra sigue siendo inaccesible para la mayoría de equipos sudamericanos, dificultando cualquier operación dentro del continente.

El medio partidario de River Plate, La Página Millonaria, informó que el reciente campeón uruguayo, Nacional de Montevideo, sondeó al defensor como posible reemplazo ante la posible salida de Julián Millán. No obstante, la operación se frustró rápidamente debido a la imposibilidad económica de asumir tanto el contrato como la compra del pase del chileno.

Según el mismo medio, Paulo Díaz ahora evaluaría opciones en México y Arabia Saudita, mercados donde los clubes podrían asumir tanto su salario como el costo del traspaso. Con 31 años, el defensor sigue buscando una alternativa competitiva para continuar su carrera fuera de River Plate y mantenerse vigente en la selección chilena.

