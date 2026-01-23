Monserrat Álvarez habla sin filtros sobre su presente en TVN: “El rating me preocupa y me ocupa”

Monserrat Álvarez se sinceró sobre el momento que vive en TVN, a poco más de un año de su arribo al canal a fines de 2024. En conversación con La Cuarta, la periodista abordó la importancia del rating, el rol de la televisión pública y los desafíos que vienen.

“El rating me preocupa y me ocupa”, afirmó. “Creo que el fondo de la televisión abierta tiene una vocación de masividad”, explicó, destacando que para ella es clave que los contenidos lleguen a la mayor cantidad de personas posible.

Álvarez fue enfática en señalar que su motivación va más allá de los números. “También me gusta que estamos en un lugar donde hay ciertas orientaciones editoriales que son súper importantes, que tienen que ver con la vocación de la televisión pública”, sostuvo.

En esa línea, destacó el trabajo que TVN está realizando en regiones, especialmente durante el verano. “Es un trabajo que tiene que ver con mostrar las regiones, con ir a las regiones a hacer programas desde allá. Quizás no son las cosas más comerciales, pero son misiones que tenemos como TVN”, manifestó.

Pensando en lo que viene para 2026, la conductora adelantó que la línea editorial se mantendrá, aunque no descartó cambios. “Creo que vamos a seguir en la misma índole. Este año hubo elecciones, entonces también hice otro programa. Más adelante habrá que evaluar si sigo en lo mismo o si puedo hacer otra cosa”, expresó.

Álvarez fue clara sobre su balance personal: “Ha sido un excelente año, ha sido muy rico estar acá. Estoy muy contenta, los equipos de trabajo son buenísimos”, concluyó.

