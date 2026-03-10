Pamela Díaz habla sobre su distanciamiento con Camilo Huerta y revela un episodio de celos de Marité Matus

Pamela Díaz volvió a hacer de las suyas en pantalla. Esta vez, “La Fiera” no se guardó nada al revelar detalles de la comentada entrevista que le realizó a Camilo Huerta en su programa Sin Editar, conversación donde el personal trainer habló sin filtros de su mediático quiebre con María Teresa Matus.

El tema también se tomó el panel de Hay que decirlo, donde la animadora decidió contar lo que, según ella, hay detrás del distanciamiento que tuvo con el ex chico reality. Díaz reveló que antes de la relación de Huerta con la ex esposa de Arturo Vidal, ambos tenían una amistad bastante cercana dentro del mundo del espectáculo.

Sin embargo, la separación entre Huerta y Matus dejó huellas profundas, según relató la comunicadora.

“Lo ha pasado pésimo desde la separación con Marité. Yo vi un Huerta que me costó mucho porque no hablo con él hace exactamente un año y medio“, explicó la figura de Canal 13.

Pero la conversación se puso aún más sabrosa cuando la panelista explicó por qué, de un momento a otro, dejaron de hablar. Según contó, todo habría ocurrido cuando Huerta ya estaba casado.

“Porque en un matrimonio eran sus condiciones, que seguramente ellos se llevaban de esa forma y, por lo que yo entiendo, yo nunca le pregunté a Huerta, nunca le escribí más porque él me entrenaba en un tiempo y entrenaba a mucha gente", relató.

Acto seguido, deslizó una teoría que encendió al panel: los posibles celos de la influencer. "Él me entrenaba a mí y parece que le incomodaba un poco a la Marité, no sé“, reconoció.

Pero en ese momento Gissella Gallardo, también panelista del programa, intervino de inmediato para bajar el tono a la acusación.

"No, nunca tuvo un problema contigo", recalcó la periodista.

La intervención no frenó a Pamela Díaz, que decidió seguir adelante con su versión sin suavizar nada. “Déjame terminar, porque por mucho que la defiendas, hablamos la verdad, como son las cosas”.

Luego, aclaró que en realidad nunca tuvo mala relación con Matus e incluso recordó que estuvo presente en un momento clave de la pareja: “Con la Marité tenía muy buena onda, porque nunca me ha hecho nada ni yo tampoco a ella. De hecho, yo fui a su matrimonio; estaba muy feliz porque los dos se amaban. Yo no tengo idea de lo que pasa con la Marité hoy en día, pero yo sí sabía que Huerta estaba enamoradísimo, que se casó enamorado", expuso.

Sin embargo, cuando en el panel le preguntaron directamente si la amistad con Huerta se habría enfriado por celos de la influencer, la animadora respondió sin filtro y con una frase que dejó a todos mirando.

“No sé qué le habrá pasado ahí, o seguramente la Marité cree que todas quieren agarrarse a Huerta. La verdad es que, por lo menos de mi parte… tampoco es Brad Pitt; será mi amigo, con todo respeto, es mino, todo lo que quieras, pero nunca he tenido una onda con Huerta", sentenció Díaz.

PURANOTICIA