Miley Cyrus revive a Hannah Montana y desata la nostalgia con explosivo especial por los 20 años

A casi dos décadas de su estreno, Hannah Montana vuelve a sacudir la nostalgia de toda una generación. Y esta vez, con su propia estrella original retomando el icónico papel: Miley Cyrus se vuelve a poner la peluca rubia para celebrar los 20 años de la serie que la lanzó a la fama mundial.

El anuncio explotó este martes, cuando Disney liberó el primer adelanto del especial aniversario. En el clip se puede ver a Cyrus caracterizada nuevamente como su alter ego pop, caminando por los sets que marcaron la historia del programa: desde la sala de la casa en Malibú hasta el inolvidable vestidor donde nacía la estrella secreta.

Pero eso no es todo. El especial promete bastante más que pura nostalgia: habrá una entrevista exclusiva con la propia protagonista, material nunca antes visto, escenas eliminadas y varias sorpresas que incluirán el regreso de integrantes del elenco original.

La serie Hannah Montana se emitió entre 2006 y 2011 y terminó transformándose en una de las franquicias más exitosas de Disney Channel. Su fenómeno fue tal que dio origen a un exitoso soundtrack, giras mundiales y dos películas: Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (2008) y Hannah Montana: The Movie (2009).

Además, la ficción fue el verdadero trampolín para la carrera de Cyrus, quien llegó a la compañía del ratón con apenas 13 años y terminó convirtiéndose en una de las estrellas pop más comentadas de su generación.

Ahora, la nostalgia está lista para volver a la pantalla: el especial por los 20 años de Hannah Montana se estrenará el próximo 24 de marzo en Disney+.

PURANOTICIA