Junior Playboy se descontrola en Fiebre de Baile y termina en feroz pelea con Fran García-Huidobro: "No me meto en problema con cabros chicos"

La tensión volvió a explotar en Fiebre de Baile y esta vez el escándalo tuvo protagonistas de peso. El choque entre Fran García-Huidobro y Junior Playboy terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incendiarios de la temporada del estelar de Chilevisión.

Todo se desató en la edición de este lunes, cuando el llamado “Thor Chileno” presentó una coreografía al ritmo de Malportada de Nathy Peluso. En pleno show, el ex chico reality decidió improvisar y se salió completamente del guion: se subió a la mesa donde estaba parte del jurado, incluyendo a Edymar Acevedo, Raquel Argandoña y el dúo Power Peralta.

El gesto no cayó nada bien y quien explotó primero fue la llamada “Dama de Hierro”, quien lo encaró sin filtro frente a todo el estudio.

"Niño rebelde se puede ser hasta cierta edad, después ya no es niño rebelde y se ve medio patético", le dijo de entrada la también conductora de Primer Plano.

Pero la crítica no quedó ahí. La jurado siguió disparando con todo: “Usted se dio un lujo que no está en condiciones de darse (...) Usted se puso en riesgo y a las cuatro personas que están ahí, pero como a usted todo le da lo mismo porque es el niño rebelde... No sé cuánto le va a durar el personaje”.

Lejos de bajar el perfil, Junior Playboy decidió responder fiel a su estilo… y lo que vino después dejó helado al estudio. El exchico reality lanzó un comentario que apuntó directamente a la animadora.

“Me da lo mismo lo que diga Fran porque tú estás hablando con una depresión endógena del pasado", dijo.

Y como si fuera poco, redobló la apuesta defendiendo su actitud sobre el escenario: “No pasó nada, ¿o me han visto que me he mandado un cagazo grande? (...) Yo pido respeto y que se me respete. Y si digo que lo hago, lo hago bien porque no es la primera vez que estoy en un escenario".

El intercambio siguió subiendo de tono cuando el participante lanzó otra frase que dejó a todos mirando: "Usted está viviendo en el pasado. No es mi problema que ese hombre esté ahí en su cabeza. Usted tiene que vivir el presente y futuro“.

Sin embargo, Fran García-Huidobro decidió ponerle freno definitivo a la pelea antes de seguir con las evaluaciones del jurado. Y lo hizo con una frase que selló el momento.

“Mire, señor Playboy, soy una perra vieja en la farándula, no me meto en problema con cabros chicos", lanzó, cerrando de golpe el tenso cruce en Fiebre de Baile.

