Ministro Marcel: "Lo perdido en retiros se recuperaría entre 7 y 10 años"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso este martes en el seminario anual de BTG Pactual, Latam Focus 2023. En el auditorio el secretario de Estado, afirmó que las reformas deben ser capaces de generar "un nuevo pacto social", destacando que se están abriendo nuevas oportunidades a futuro.

"¿Es esto demasiado optimista? No sé, pero lo que sí sé es que hasta hace poco estábamos siendo demasiado pesimistas, nos estábamos preparando para una crisis brutal durante 2023", enfatizó Marcel, celebrando que lo peor del ajuste ya está detrás nuestro, y por lo tanto, "lo que hagamos de acá para adelante en buena medida depende de nosotros".

"Siempre tendremos turbulencias, riesgos externos, pero somos nosotros los que podemos hacer la diferencia", concluyó.

Previamente, la autoridad se refirió de manera especial al debate previsional, anticipando que el mercado de capitales podría recuperar lo perdido a costa de los retiros de las AFP en un plazo de siete a diez años. ¿Cómo se lograría esto? "Si por un lado se fortalece el pilar de capitalización individual, y por otro el seguro social invierte sus reservas en el mercado de capitales", señaló.

"Parece harto, pero sin eso nos demoraríamos más de 20 años en poder recuperar ese mercado de capitales", enfatizó el titular de Hacienda, quien también propulsó la importancia de la propuesta para mejorar las pensiones que impulsa el Gobierno.

Este es un sistema de pensiones mixto, con tres pilares, un componente de ahorro forzoso personal, financiamiento fiscal y un componente de seguro social capaz de cubrir las contingencias de la vida.

Aseguró que ningún sistema con un solo pilar es capaz de enfrentar tres objetivos principales, prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, asegurar continuidad de ingresos sostenibles en el tiempo, y cubrir contingencias.

"Un sistema con puro financiamiento fiscal no va a ser capaz de asegurar continuidad de ingresos, a menos que tengamos una carga tributaria infinitamente mayor a la que tenemos hoy día", comentó, así como también que un sistema de capitalización individual no es capaz de prevenir la pobreza en la vejez, y que un seguro no es capaz de asegurar un reemplazo suficiente.

"Tenemos que combinar esos tres elementos", persistió Marcel, añadiendo que "en torno a eso, hay mucho espacio para ponerse de acuerdo". Agregó que "si no construimos sobre esos tres pilares, no vamos a tener un sistema de pensiones, capaz de responder a la sociedad".

Sin la reforma, argumentó, la mediana de pensiones puede complementarse con el aumento de la PGU, el aumento en el rendimiento o la capitalización de los fondos individuales y el aumento en el seguro social hasta en 48%.

