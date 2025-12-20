Mayorías esperan un gobierno de Kast con menor búsqueda de acuerdos

El “Termómetro Político”, encuesta semanal elaborada por Descifra en alianza con Copesa y Artool, entregó una primera radiografía de las percepciones ciudadanas tras la victoria de José Antonio Kast en las recientes elecciones presidenciales. El sondeo revela expectativas mixtas respecto del estilo de conducción que tendrá el mandatario electo y del clima político que enfrentará su administración.

Uno de los aspectos centrales evaluados fue la relación que Kast podría establecer con la oposición. Según los resultados, un 54% de los encuestados considera que el futuro presidente intentará imponer su programa, mientras que un 43% cree que buscará acuerdos políticos. Esta percepción sugiere que una parte importante de la ciudadanía asume un liderazgo firme, incluso a costa de consensos amplios.

En cuanto a la conformación del gabinete, las opiniones se encuentran divididas. Un 40% estima que estará compuesto principalmente por figuras del Partido Republicano y Chile Vamos, mientras que un 37% espera un elenco más transversal, con presencia de independientes y ex Concertación. En tanto, un 16% cree que el equipo ministerial estará integrado exclusivamente por personeros republicanos.

El estudio también proyecta un escenario de alta tensión política. Un 41% anticipa una oposición más obstruccionista que la registrada durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, mientras que un 73% cree que el gobierno de Kast enfrentará mayores movilizaciones sociales. Respecto de los liderazgos opositores, Jeannette Jara aparece como la principal figura, seguida por Gabriel Boric y Camila Vallejo.

Finalmente, el sondeo abordó el primer viaje internacional del Presidente electo a Argentina, donde se reunió con Javier Milei. La visita fue valorada positivamente por el 50% de los encuestados, aunque un 43% la rechazó. Para los analistas, estos resultados configuran una primera fotografía de un país expectante, con disposición a observar el rumbo del nuevo gobierno, pero consciente de los desafíos políticos y sociales que marcarán el próximo ciclo.